Alfredo Arias: “Rescato el resultado del Medellín ante un Pereira que no es fácil para nadie”

Medellín derrotó por la mínima a Pereira, este domingo, en la fecha 18 de la liga del fútbol colombiano 2023-II. Alfredo Arias, técnico del DIM, valoró lo hecho por sus dirigidos.

“Hay cosas rescatables, lo primero es el resultado ante un equipo que no es fácil para nadie, hicimos los méritos. Rescatable que ante cambios obligados por lesión el equipo reaccionó y los que entraron nos dieron su cuota y nos permitieron estar en partido, seguir atacando y convertir el gol”, afirmó de entrada en rueda de prensa el entrenador uruguayo.

Eso sí, Alfredo Arias fue objetivo y reconoció que hubo un pasaje del partido en el que el Pereira los superó y analizó lo que le pasó a su equipo.

“Nosotros en el segundo tiempo fundamentalmente adolecimos de la falta de responsabilidad con la pelota, pusimos a José Chunga de figura porque perdimos pelotas muy fáciles. El control siempre es a través de la pelota y el juego, y eso lo debemos corregir”, explicó.

Acá más declaraciones de Alfredo Arias en rueda de prensa tras Medellín 1-0 Pereira:

*Pensar en el próximo partido

“Ahora tenemos un partido muy difícil en pocos días, mañana estaremos entrenando, estaremos viendo lo de las lesiones, Yulián Gómez y Luciano Pons, a ver cómo podemos rearmar la nómina para Pasto”.

*Un respiro para Brayan León, autor del gol del triunfo

“Justo venimos de la oración y al término de la misma felicité a Brayan porque sé que era muy importante para él y los compañeros. Fueron muchos partidos de no poder convertir en una posición que siente ese error y te duele muchísimo más. Por suerte entró, no se si es la posición que el más lo acomoda, pero hoy sí fue”.

Medellín celebra - Foto: Colprensa

*Todos, importantes en el DIM

“Siempre en todo trabajo y más cuando es un juego de conjunto, es de todos, los que están en cancha, los suplentes, los que no fueron citados. Además, de las personas que son anónimas que a veces son hasta más importantes”.

*Un balance de los lesionados y de Felipe Pardo

“Las lesiones no tenemos aún, hay que dar un poco de tiempo de la lesión, mañana el médico tendrá una precisión más cercana, pero capaz que si alguno de ellos necesita un estudio deberemos esperar un poco más. Todavía no hizo fútbol Felipe Pardo, no está al 100 por ciento, esta semana se interrumpió una de las sesiones porque tuvo que hacerse unas aplicaciones. Hasta que no complete el periodo de un deportista para recuperarse, competir y sacarle el puesto a los otros, aún no lo puedo citar. Ojalá fuera mañana porque es un jugador con grandes capacidades”.

*Yairo Moreno, de menos a más

“Yairo a mí me dejó hoy muy contento verlo porque ya tuvo más desplazamientos de los que tuvo en partidos anteriores. Era importante que aguantara y tuviera esa responsabilidad. Me dejó contento, lo felicité, creo que aún le falta en lo físico para aguantar más. Está comprobado que la intensidad física, táctica y técnica en los primeros 30 minutos es máxima”.