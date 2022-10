Alfredo Arias: “Si no logramos clasificar será un fracaso, entonces veremos de qué estamos hechos”

Santa Fe se descuidó y en los últimos minutos contra Jaguares cometió un error que le costó el partido. Al final fue derrota 1-2, este domingo, algo que lamentó el técnico Alfredo Arias, ya que pudieron sumar un punto en una plaza que nunca es fácil para los equipos bogotanos.

Por eso, en rueda de prensa, el técnico uruguayo analizó lo que fue el encuentro y se mostró cabizbajo por el resultado.

Publicidad

“Tuvimos descuidos y lo aprovecharon, no hay excusa. Tenemos que levantar la cabeza, nos quedan dos partidos e ir por la clasificación como sea”, afirmó de entrada Alfredo Arias.

Acá más declaraciones de Alfredo Arias, técnico de Santa Fe:

*La expulsión, lo mental, todo afectó en el trámite del partido

“Siempre es mental, cuando es a favor y en contra es mental. Lo futbolístico depende de lo mental, si mentalmente no tomas buenas decisiones, te equivocas al atacar y defender. El penal, la expulsión, todo es en contra, es una carga más para presionarte a que el rival se venga arriba y vos no puedas salir. No hemos enfrentado a ningún equipo que quede con diez futbolistas, pero hemos quedado como en cinco partidos con diez hombres”.

Publicidad

*Si no se clasifica, es un fracaso

“Jaguares pudo quedar antes con diez, pero luego por menos si nos sacan a nosotros, esa toma de decisiones tiene que ver en un partido, en la que tomamos nosotros y la que toman los terceros que influyen. Nosotros tenemos que ir sí o sí por la clasificación en los dos partidos que nos quedan de local, y veremos de qué estamos hechos. Si no logramos clasificar será un fracaso. Entonces vamos por ello”.

Publicidad

*Ansiedad por clasificar

“El juego no me gustó, no fue un partido claro, creo que ese apuro por conseguir los puntos por clasificar nos ha jugado en contra en los recientes partidos. Hay situaciones que van marcando momentos, el análisis pasa por un lado y por el otro”.

Actualmente Santa Fe está en el octavo puesto de la tabla de posiciones de la liga del fútbol colombiano 2022-II, pero si el Junior gana este lunes, el cuadro 'cardenal' saldrá del grupo de los ocho.

¿Cuáles son los siguientes partidos de Santa Fe en la Liga BetPlay 2022-II?

Al equipo dirigido por Alfredo Arias le restan los duelos con el Deportivo Cali, el sábado 22 de octubre, a las 2:00 p.m., en el estadio El Campín. Ya en la última fecha del 'todos contra todos', el cuadro 'cardenal' recibirá también en El Campín a Once Caldas, el domingo 30 de octubre, con horarios por confirmar.