Alfredo Arias: “Sin duda nos sacamos un peso de encima ganando, vivimos un momento difícil”

Deportivo Cali volvió a celebrar en la liga colombiana y la tranquilidad de Alfredo Arias se vio en la rueda de prensa tras el encuentro de este jueves.

“Sin duda estábamos viviendo un momento difícil, pero esto sigue, el objetivo es clasificar, hoy dimos un paso importante, nos sacamos un peso de encima ganando, le ganamos a un gran rival, que está bien trabajado, que su cuerpo técnico entiende mucho de este campeonato y fuimos justos ganadores, más allá que se dio un vaivén, creo que fuimos justos ganadores”, afirmó de entrada.

Además, Alfredo Arias resaltó que fue clave que encontraran de nuevo el gol, para así obtener los resultados.

“El equipo no cambió tanto, el análisis lo hare cuando vea nuevamente el partido y ver los números, el equipo repitió cosas, yo les dije que no buscáramos extras, que hiciéramos lo que veníamos haciendo, pero el gol es importante, el mejor táctico era el gol, como no lo encontrábamos lo teníamos en contra, se nos dio a favor y eso facilita muchas cosas”, agregó.

Por último, el estratega se refirió a los momentos de susto que pasaron cuando La Equidad igualó 2-2 el partido: “La verdad que la primera cosa es de desazón, hicimos los cambios y en una pelota quieta nos convierten el empate e inmediatamente lo que pasó por mi mente fue decirles que fuéramos al frente, en busca del tercer gol, la euforia, el festejo de lograr algo te hace desconcentrar un poco a veces”.