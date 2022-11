Alfredo Arias sobre los árbitros: “No los puedo entrenar y perjudican a un equipo como pasó hoy”

Santa Fe cedió terreno este domingo, al empatar 0-0 con Junior, en el estadio El Campín, en Bogotá. A pesar del resultado el técnico Alfredo Arias se fue satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos y el estilo de juego.

Sin embargo, el estratega uruguayo sí fue crítico con el arbitraje de Jhon Ospina y sus ayudantes en el VAR, en especial por la jugada discutida en la que Jorge Arias le comete falta a José Enamorado en el área, pero el juez central decidió no sancionar penalti.

“Hay cosas que no puede entrenar, y esos sí que se equivocan pero no los puedo entrenar y perjudican a un equipo de la manera en la que se perjudicó hoy. Más allá de que otros puedan tener otra opinión, hace algunos años estoy en esto y fue penal, la duda era si era fuera de juego, pero fue penal. La expulsión que si fue rápidamente revisada con la pierna que se marca no es con la que pisa. Esas cosas llevarán a que exjugadores lleguen a arbitrar. Con la pierna que ataca al rival es con la que no lo pisa, la otra lo pisa sin querer, hay mil pisotones así en el fútbol”, afirmó contundentemente Alfredo Arias.

Acá más declaraciones de Alfredo Arias en rueda de prensa:

*La definición

“La finalización creo que rematamos 22 veces al arco, y a puerta fueron muy poquitos, como cuatro tiros. Sin duda estuvimos apurados o erráticos en la definición”.

*Conforme con el rendimiento del equipo

“Uno elige el vaso lleno o el vacío. Hoy fue uno de los mejores partidos que jugamos. Es verdad que en la finalización estuvimos errados o apurados, pero para rematar 22 veces al arco y crear todas las chances que creamos, hay que hacer bien las otras cosas. De los partidos que más conforme me voy con el funcionamiento, tanto defensivo como en el mediocampo y hasta la zona de definición”.

*Lo que hay que mejorar

“Tenemos que mejorar de tres cuartos en adelante la tranquilidad de un pase más. De llegar acompañando más al delantero centro, pisar más el área, que fue lo que le pedí más a Neyder Moreno y Andrey Estupiñán, porque dejamos muy solo a Wilson Morelo peleando”.

*Críticas al Junior por perder tiempo

“Si en todas las jugadas intentas perder tiempo, desde el primer minuto, capaz que ustedes no lo vieron, lo dejo al análisis. Yo lo sufría de adentro porque quería que mi equipo lo ganara y el otro equipo no quería jugar, o capaz que me lo imaginé”.

*Lesionados

“En la de Harold Rivera no hubo falta en esa jugada, no se pitó falta, seguramente se sacó la clavícula solo, y ahora lo tienen que operar y lo perdemos ya”.

*La pérdida de tiempo con el VAR

“Eso va a ir mejorando, porque hay que saber que allá tienen 1492 años más, y va a mejorar lo que vemos en la pantalla que a veces ya ni se consulta. En Colombia, Uruguay, Chile, nos cuesta un poquito más, no sé si es que no están los roles y las normas bien establecidas y que se ha cambiado sobre la marcha algunas cosas. Perdimos 10 minutos, y si gana Junior, que gane, pero por qué el miedo a reponer más”.

*No perder la esperanza en llegar a la final

“Vamos a tratar de recuperarnos primero, tuvimos esta seguidilla de tres partidos, los llevamos bien. No podemos recuperar a José Aja y a Harold Rivera y tenemos que en estos partidos que quedan tratar de mantener el orden, las ganas de ganar que tiene el equipo, pero que no nos gane la ansiedad”.