Alfredo Arias: "Somos un equipo que se está construyendo, el mérito lo tienen los jugadores"

Independiente Medellín consiguió este domingo un importantísimo triunfo por 1-3 sobre el América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, en compromiso válido por la quinta jornada de la Liga II-2023. Tras el duelo en el escenario vallecaucano, el DT del 'poderoso de la montaña', Alfredo Arias, dio sus impresiones en rueda de prensa.

De entrada, el estratega uruguayo habló de cómo manejó los tiempos del partido y del cómo obtuvo los tres puntos frente a los 'escarlatas'.

"Era ver si podíamos convertir la fortaleza de América en su debilidad. Al primer tiempo salimos con el plan claro de presionarlos en salida y así le robamos muchas pelotas. Un par las convertimos en penaltis. Se nos lesionó Brayan León y al cambiar, sabiendo que América se nos iba a venir con todo, tuvimos que jugar más atrás. Ellos dominaron el juego y nosotros controlamos el partido", aseveró Arias.

En medio de la charla con los medios de comunicación, Alfredo Arias se refirió a lo que para él fue la clave del triunfo contra el América en el Pascual este domingo. Con los tres puntos, el DIM llegó a 10 puntos en el rentado nacional, tras cinco jornadas disputadas.

"En mis jugadores. Somos un equipo que se está construyendo partido a partido. No hemos parado. Desde que llegamos, jugamos cada 3 o 4 días; no han tenido descanso. Cada vez venimos ganando más confianza. Todo el mérito lo tienen los jugadores. El resultado de hoy (domingo) se debe a las buenas resoluciones que tomaron en la cancha contra un equipo que juega muy bien. América juega muy bien", complementó el DT del Medellín.

Otras declaraciones de Alfredo Arias:

*Cómo manejó el partido después del gol de Edwin Cardona:

"Era tratar de seguir, pero aprovechar los espacios que iban a dejar. Ellos iban a dejar poca gente atrás. Es la obligación que tenían. Era aprovecharlos y ganar el espacio. Diego Moreno es un jugador con zancada larga. Nos ayudó a presionar, cubrir espacios y por suerte se le dio el gol".

*El estado de salud de Jhon Palacios:

"Tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza. Él quería seguir e incluso me acerqué. Me dijo que podía, pero el doctor del equipo ya me había hecho preparar el cambio de Varela porque veía que no estaba totalmente bien. Ojalá que se recupere pronto porque los golpes en la cabeza no son fáciles".

En la próxima fecha, Medellín se enfrentará a Alianza Petrolera el domingo 20 de agosto en el Atanasio.