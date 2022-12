Alfredo Arias, técnico del Cali: “El único responsable de lo mal que jugó el equipo soy yo”

El equipo ‘azucarero’ cayó 2-1 este lunes con Independiente Santa Fe, en el estadio El Campín. El técnico del equipo verde entregó sus impresiones tras la derrota en Bogotá.

Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, se hizo responsable este lunes del mal juego que mostró el equipo vallecaucano en la derrota 2-1 frente a Independiente Santa Fe, en el Torneo Espn.

“El único responsable de lo mal que se jugó soy yo, porque en estos días he querido plasmar una idea en el juego y convencerlos y ellos han intentado hacerlo. Todo lleva tiempo y trabajo. Hubo muchas cosas que me dejan conforme y vamos por buen camino, por la actitud de los jugadores”, aseguró Arias.

“Salió lo que esperaba. Era un partido en medio de una preparación, con el agregado que yo voy llegando, que los jugadores me tienen que conocer y yo conocerlos a ellos. Tenemos que mejorar mucho en el juego, en la movilidad, en la precisión, todo es con entrenamiento”, agregó.

El Santa Fe de Harold Rivera puso primera en 2020 con un triunfo: 2-1 sobre Cali, en El Campín

Las anotaciones del triunfo ‘cardenal’ fueron de Diego Valdés y Fabián Sambueza, mientras que para los ‘azucareros’ descontó Rafael Tapia.

Por último, el experimentado técnico uruguayo se refirió a lo que deberán trabajar, de cara al comienzo de la liga colombiana.

“Más que preocuparme, me ocupa todo el equipo, fuimos imprecisos, algunos muchachos sintieron nerviosismo. Después estoy conforme con la actitud de ellos, con querer entregarse e ir al frente. No hay duda que el equipo no jugó bien”, finalizó.

Deportivo Cali jugará el próximo jueves 16 de enero frente a su clásico rival, América, en el estadio El Campín.