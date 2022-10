Alfredo Arias: “Tengo admiración por el juego de Millonarios y por el profesor Alberto Gamero”

Después del importante triunfo de Santa Fe, con un marcador 3-2 viniendo de atrás hacia adelante, sobre Millonarios; este jueves continuaron las repercusiones de parte de los protagonistas que estuvieron en el tradicional clásico bogotano. En ese aspecto, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', entrevistaron hace pocos minutos a Alfredo Arias, el entrenador de los 'cardenales'.

Aún a Arias se le sentía satisfecho y con la alegría natural del deber cumplido, en un compromiso adelantado de la fecha 17 de la Liga II 2022 del fútbol colombiano y especialmente por haberle entregado una alegría a los aficionados del 'león'.

En primera instancia, el adiestrador uruguayo comentó que "hoy es fácil decirlo, porque me salió ayer, pero la mayoría de veces no me sale nada. Ayer hicimos un gol de una jugada que habíamos practicado. La juventud que pusimos entró e hizo la diferencia".

El adiestrador de los 'cardenales' siguió con su discurso y destacó que "no hay duda que los partidos son momentos, que llevan una emoción, además de otras cosas, está la emoción y mi equipo reaccionó muy bien. Y encontró rápida respuesta de unos muchachos que entraron en cancha. Ellos hicieron que todo fuera bien".

A la par, Alfredo Arias no se deja obnuvilar por el momento grato que significó ganar el clásico y así reconoció que "yo tengo admiración por el juego de Millonarios y por el profesor Alberto Gamero, quien ha sido campeón. El tema de los técnicos es algo de personas solitarias, hay veces que se celebra en solitario y cuando pierde es lo mismo. Es muy difícil que un equipo juegue como Millonarios, es tiempo y técnico, son dos años y medio de trabajo".

Información en desarrollo...