Alfredo Arias: "Todos mis jugadores y yo sabemos que no jugamos el mejor partido"

Luego de haber caído en condición de visitante contra Millonarios con un marcador 1-0 , el entrenador del Deportivo Independiente Medellín, Alfredo Arias, analizó el encuentro y fue crítico con el desempeño de su equipo en el partido jugado en el estadio El Campín por la tercera jornada del Cuadrangular B de la Liga de Fútbol Colombiano 2023-II.

En primera instancia, el estratega uruguayo analizó el encuentro y aseguró que fue un partido atípico a lo que se ha venido presentando a lo largo del semestre por parte del DIM: "Seguramente es el resultado y partiendo desde el resultado fue un partido muy diferente a lo que venía dándose. Veníamos de unas cuantas fechas ganando y ahora perdimos. La actitud nuestra y el planteamiento fue el mismo de todos los partidos".

"No fue hasta que Millonarios se encuentra el gol que es mérito de Larry (Vázquez), que rompe en una zona que normalmente él nunca rompe. A nosotros nos sorprende y nos convierte el gol y a partir de ahí Millonarios pudo dosificar el esfuerzo", destacó Alfredo Arias.

Sumado a eso, el estratega 'poderoso' fue crítico por lo mostrado en la cancha de El Campín: "Si algo cambió fue que jugamos mal. No estuvimos precisos como veníamos siendo, no tuvimos la tranquilidad para manejar algunos momentos e ir a algunos posicionamientos o algunas zonas. Todos mis jugadores y yo sabemos que no jugamos el mejor partido. Dentro de unos días vamos a jugar esta revancha y ahora vamos a nuestra cancha, lo único que podemos hacer es confiar en que vamos a mejorar eso que hicimos mal y vamos a buscar ganar".

Por otro lado, no quiso mandar a la hinchada un mensaje de calma o de esperanza, sino que, confiado en sus jugadores y planteamiento, decidió aclarar que los suyos darán el mensaje que sus fanáticos necesitan en los terrenos de juego: "El mensaje para la hinchada se le manda desde la cancha, no es con palabras. Hemos demostrado, mis jugadores han demostrado a lo largo de todo el campeonato que han competido, que no se han rendido nunca y que todos los partidos hemos ido al frente y en este partido fuimos al frente otra vez".

"No supimos encontrar las llaves a esos cerrojos que nos puso después Millonarios. No les voy a decir que confíen porque nosotros desde el mensaje que podemos dar, es en la cancha, el próximo partido se determina si es que ellos van a confiar o no", añadió Arias en rueda de prensa.

Por último, dio su punto de vista de lo que será el próximo encuentro en donde el DIM no podrá hacer uso del Atanasio Girardot debido a que será usado para distintos conciertos y eventos que se desarrollarán en la capital de Antioquia.

"Esta opinión no me gustaría ni siquiera darla porque suena excusa, pero desde que supe que no podíamos jugar en el Atanasio, me disgusté. Pero no puedo hacer absolutamente nada, hay cosas que puedo controlar y otras cosas que no. El Atanasio para nosotros es una fortaleza muy, muy grande, pero bueno, vamos a hacer del otro lugar donde juguemos también una fortaleza y que podamos llevarnos los tres puntos", sentenció de esta manera el estratega del 'poderoso de la montaña'.