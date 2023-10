Alfredo Arias tras empatar 0-0 con Pasto: "No estamos contentos queríamos llevarnos los tres puntos"

El Deportivo Independiente Medellín terminó empatando en un partido sin goles contra el Deportivo Pasto por la jornada 19 de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano de 2023-II. Tras el encuentro, el técnico Alfredo Arias analizó el encuentro, además de poner su mirada a la última jornada del 'Todos contra Todos' de este torneo.

En primera instancia, el uruguayo analizó el partido y aseguró que tuvieron ocasiones claras para ponerse por delante en el marcador, sin embargo, la puntería, cosa que admitió que les hace falta desde hace algunas fechas, fue uno de los factores que hicieron que tanto paisas como pastusos repartieran unidades en el estadio La Libertad. "Hace ocho años que Medellín no gana acá. Tuvimos chances de convertir, nos faltó la definición que estamos adoleciendo desde principio de campeonato. Tuvimos varios remates que se terminaron yendo fuera del arco. El rival se jugó todo por los tres puntos, pero el equipo se comporto bien. El mayor peligro que tuvimos fueron los remates fuera del área y las faltas que nuestro arquero resolvió bien, pero no tuvimos problemas para solventar en el sector defensivo", dejó en claro Arias.

Aún así, no se mostró conformista y aclaró que el resultado no fue de su agrado, pues la victoria y los tres puntos era algo que anhelaba para seguir luchando por acomodarse en la parte más alta de la tabla de posiciones. "No estamos contentos, queríamos llevarnos los tres puntos para seguir compitiendo por estar más arriba en el escalafón. Tenemos que buscar los tres puntos la próxima jornada, que también es de visita".

Por otro lado, terminó por elogiar a sus dirigidos por mantenerse firmes de cara a participar en un estadio complicado como lo es La Libertad, del cual, Arias aseguró que es el más difícil físicamente de enfrentar. "Tuvimos varias ausencias por lesión, un viaje mediante, pero lo único que teníamos que lograr era recuperarnos porque el esfuerzo físico de jugar en Pasto es mayor a otros lugares. El equipo respondió bien, compitió y ahora tenemos que mirar para adelante. Tenemos unos cuantos días para entrenar para después llegar a la jornada final en la mejor condición y con aspiraciones a los tres puntos", declaró el estratega.

Deportivo Pasto 0 Independiente Medellín 0, por Liga 2023-II Foto: Dimayor

Por último, fue preguntado por la nómina mixta, pero explicó que los jugadores que entraron de titulares, además de los que ingresaron como suplentes, fueron escogidos minuciosamente para resistir el desgaste físico que se vive en Pasto. "La nomina mixta no fue cuestión de querer descansar a ningún jugador. La idea era poner a los mejores jugadores que tenemos disponibles porque el esfuerzo y demanda física de venir acá y el rival que iba a jugar por los tres puntos, necesitábamos tener jugadores en cancha que corrieran y que pudieran aguantar. Todos lo hicieron bien, los titulares y los suplentes", de esta manera culminó su intervención Alfredo Arias.

El próximo partido que tendrá que enfrentar Independiente Medellín será contra Unión Magdalena el próximo domingo 5 de noviembre.