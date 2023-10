Alfredo Arias, tras empatar 2-2 con Once Caldas: "Nos encontramos con un rival que nos superó"

Once Caldas e Independiente Medellín protagonizaron un encuentro lleno de goles en el que finalmente todo terminó 2-2 en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. Luego aquel partido de la jornada 15 de la Liga de Fútbol Colombiano, el director técnico del 'poderoso de la montaña', Alfredo Arias, analizó el encuentro.

En primera instancia, fue autocrítico con la actuación de su equipo argumentando que la primera parte no tuvo un buen rendimiento. "Fue un partido muy complicado, se nos puso muy complicado, primero por nuestra mala actuación del primer tiempo. Tenemos mucho por mejorar y sí que hay mucho para mejorar. Nos encontramos con un rival que nos superó con la tenencia de la pelota, no podemos quitársela y cuando la quitamos, no la administramos bien, esa es la verdad. Si puedo hablar de minutos, que estuviéramos 11 contra 11 y que lo hicimos mal, fue el primer tiempo.", aseguró el uruguayo.

"Después yo creo que lo hicimos bien en el comienzo del segundo tiempo. Ya ahí empatamos en el desarrollo del partido. Hubo dos chances que tuvimos muy cercanas. Esas dos chances las hubiéramos podido haber convertido", complementó el estratega en su análisis del partido.

A continuación, habló del arbitraje que terminó por darle un 'triple castigo' para este encuentro, pues, en el segundo tiempo, Jonathan Marulanda fue expulsado luego de haber visto dos veces la tarjeta amarilla: "Yo creo que los arbitrajes tratan de hacer lo mejor posible y se equivocan también como me equivoqué yo, seguramente, en el desarrollo de hacer el partido, de plantearlo. Son seres humanos ellos también y se equivocan. Debe haber una mejora, eso es cierto, sobre todo en materia de herramientas".

Finalmente, agradeció a los hinchas del 'poderoso' que fueron a ver a su equipo hasta el estadio Palogrande. "Estoy muy emocionado por ver la tribuna de Medellín, acá llena totalmente y todavía tuvieron que poner otra tribuna más. Cuando estuvimos perdiendo empezaron a alentar muchísimo más. Eso es lo que hace que un equipo pueda empatar un partido tan difícil y pueda ganarlo, porque tuvimos también la chance de ganarlo al final. Eso hace que la comunión entre la gente y el jugador sea real. No se necesita gritarle: 'Hay que poner huevos' o 'se van a ir todos' para que el jugador juegue mejor. Seguramente ese ejemplo que puso hoy la hinchada del Medellín cuando nos pusimos en pérdida, es lo que nos hará ir por todo", comentó entre alegría Alfredo Arias.

Actualmente, el Deportivo Independiente Medellín ocupa la cuarta posición de la Liga 2023-II con 26 puntos, luego de haber empatado 2-2 con Once Caldas. En su próximo compromiso, se enfrentará al Cúcuta Deportivo por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia, en donde el 'poderoso' lleva la ventaja en la serie con un marcador de 1-0 y buscará sellar su pase a la siguiente fase en el estadio Atanasio Girardot.