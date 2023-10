Alfredo Arias, tras vencer 2-0 a Huila: "Ahora lo que viene es preparar el clásico contra Nacional"

Luego de vencer por 2-0 a Huila en el Atanasio Girardot, por la fecha 16 de la Liga II-2023 del fútbol colombiano, el estratega de Independiente Medellín, Alfredo Arias, tomó la palabra y habló en rueda de prensa.

Enfatizando en lo difícil de la eliminación contra Cúcuta por Copa Colombia, el estratega uruguayo afirmó que esta victoria es un golpe anímico importante: “Era un partido, más que todo por lo emocional de la derrota entre semana y no era fácil sacudirse la tristeza, la pena y vergüenza de no haber podido responderle a toda la gente y a nosotros mismos no era fácil jugar, creo que lo bueno que hicimos fue repetir lo que hemos venido haciendo a lo largo del campeonato, esos patrones se fueron repitiendo y así fueron llegando los goles y el desequilibrio”.

“Sabíamos que teníamos que tener mucho cuidado porque un gol de ellos nos ponía ese tema emocional en contra otra vez, ellos vinieron a jugarse la vida, hicimos algunos cambios por fatigas, goles. Los muchachos que entraron venían de lesiones y ellos nos dieron la pausa del juego, la tenencia el control, pero nos faltó ser más profundos y liquidar el partido”, complementó Alfredo Arias en rueda de prensa

Sumado a eso, el estratega ‘poderoso’ explicó las claves dentro del entretiempo, que dieron frutos para la segunda parte: “Creo que nos expusimos en el primer tiempo, fundamentalmente a alguna transición por el extremo derecho que es Faber Gil, lo solucionamos, pero nos expusimos porque seguimos con el mismo plan, ganando por dos goles jugamos a la misma velocidad, queríamos ir por el tercero”.

Luciano Pons y Edwuin cetré fueron los autores de los goles, en la victoria 2-0 de Medellín frente a Huila. Foto: Colprensa.

Publicidad

*Otras declaraciones:

Las claves del triunfo…

“Los jugadores se repusieron a un golpe muy fuerte emocional, ahora lo que viene ahora es preparar un partido tan duro como el clásico. La clave para este juego fue que corregimos cosas que nos pasaron en el partido contra Cúcuta”.

La rotación del equipo…

“Yo no he hecho cambios de nómina ni posiciones porque es algo que yo quisiera. No voy a tomar una decisión de rotación porque estamos cerca del objetivo que es clasificar”.

Publicidad

El balón parado…

“Hace años la estrategia fija en las pelotas quietas o balones parados ha pasado a tener una preponderancia muy grande porque el fútbol se ha emparejado en todas las líneas y esta es una de ellas, esta liga es de la más competitiva de las cinco en las que he estado en América y la pelota parada define partidos. Mis jugadores han estado muy aplicados en ellas”.