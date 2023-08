Alfredo Arias, técnico del Medellín, un enamorado de su profesión que "no tiene tiempo que perder"

Los entrenadores son esclavos de los resultados y su labor se torna más complicada cuando están en la construcción de un nuevo proceso. Si bien hay algunos estrategas a los que les ha costado rendir en sus nuevos equipos, este no ha sido el caso de Alfredo Arias, quien en menos de dos meses tiene al Independiente Medellín en la segunda casilla de la Liga y en los cuartos de final de la Copa Colombia.

El estratega, de 64 años, se encuentra disputando su tercera etapa en el fútbol colombiano, luego de su paso por el Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Y es que luego de su 'fallido' paso por Peñarol donde logró alzar un título con el equipo 'guaraní' su historia terminó en el 'decano' tras fracasar en la Copa Sudamericana, donde perdió todos los partidos de la fase de grupos.

"Ante el fracaso de la Sudamericana y nuestra salida de Peñarol, yo opté por vivir el luto de lo sucedido con competencia, era hundirnos en el pesar o inmediatamente competir, elegí la segunda y creo que no me equivoqué, porque en Colombia siempre nos han tratado muy bien, ya sea en Cali, en Bogotá y ahora acá en Medellín", comentó Alfredo Arias en charla con Gol Caracol.

Y agregó con respecto a las razones que lo llevaron a tomar la decisión de llegar al 'poderoso de la montaña', "A mi edad yo no tengo tiempo que perder. Y aparte de que esto me apasiona hacerlo, es mi trabajo y mientras me ofrezcan trabajo, yo debo aceptarlo lógicamente".

De este modo, y a pesar de haber recibido "otra cachetada en Copa Sudamericana" con el Medellín, el timonel uruguayo fue nuestro invitado a 'Figuras del fútbol colombiano' para hablar de su presente en el rentado local.

¿Por qué cree que los resultados no se ven en el ámbito internacional?

Es verdad y es algo que nosotros hemos tratado de buscarle el análisis y el por qué, porque uno cuando pierde, cuando fracasa, es cuando más aprende, le dedica seguramente más tiempo al análisis de por qué ocurrió. Y hay causas multifactoriales que incluso no me gusta ni siquiera enumerarlas porque si no sonaría una excusa. Hubo una diferencia muy grande en el resultado del torneo local a ir a la Copa Sudamericana no solo no poder ganar sino que perder todos los partidos. Es un fracaso que ojalá nos sirva para aprender y para que no nos vuelva a ocurrir.

¿Qué tiene de especial Colombia, que ya es su tercer ciclo?

“Siempre son las oportunidades, porque uno en esto no elige dónde va a dirigir. También digo a veces como muestra de lo que yo siento por esta profesión, que siempre les digo, incluso a quienes me contratan, que si yo tuviera mucho dinero pagaría para hacer lo que hago y bueno, tengo la suerte de que me paguen y me paguen bien. Además mi familia, mi cuerpo técnico y yo nos sentimos muy a gusto, muy, muy a gusto cuando venimos acá”.

¿Cómo se imaginó su regreso a Colombia después de lo que pasó con Santa Fe?

“La verdad es que no hubo ni tiempo de imaginarlo, hay que decir la verdad. No hubo tiempo porque como les digo, al otro día de yo estar despedido en Peñarol y con mucha tristeza, tenía dos llamadas de Colombia. Cuando nos llamó Medellín, nosotros siempre habíamos tenido el ‘bichito’ ese de qué bueno, ‘¿qué tal sería estar en esta ciudad y dirigir en Medellín?”

¿Cuál es la clave para estar en los primeros con un trabajo de menos de dos meses?

Mérito de los jugadores siempre, y yo creo que hemos tenido la fortuna de construir sobre lo construido, lo que venía haciendo el DIM, lo que David González había conseguido en la anterior campaña. Seguramente nos dio una base para poder en estos momentos ir compitiendo bien. Lo de los primeros puestos es muy relativo porque el campeonato colombiano es tan parejo que una semana está primero y la otra está quinto o sexto, así que la diferencia en puntos es muy pequeña y es muy parejo.

¿Cuál ha sido el reto más difícil desde su llegada al Medellín?

El reto para mí, y luego lo confieso que es una de las cosas que más me cuesta, es no tener el tiempo suficiente para entrenar en cancha, lo que creo que mi equipo tiene que hacer el domingo. Llegamos y no pudimos ni hacer pretemporada, ya que inmediatamente hubo que competir por Copa Sudamericana porque estaba así planteado. Inmediatamente comenzó el campeonato y venimos en una seguidilla de partidos cada tres/cuatro días.

¿Cuál cree que podría ser la diferencia con su proceso y el de otros como el de Lucas González, que ha sido resistido por la hinchada?

Yo no sé, yo tampoco soy muy de hablar de suerte. Sí que nos ha ido bien y a Lucas también, está en un equipo grande y la línea es tan fina, el resultado a veces depende de tantas cosas que uno a veces hasta ni las controla, que la línea esa de hoy me quieren, mañana me odian, es muy fina. Lo único que puedo decir es que nosotros en este tiempo en el cual nos han odiado mucho y también nos han querido mucho, sabemos que se pasa para un lado y para el otro a veces hasta semanalmente. Entonces tenemos que prepararnos para eso y entender que no es nada personal