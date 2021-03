Alfredo Arias: “Vamos a clasificar y cuando lo hagamos seremos un equipo muy difícil”

Deportivo Cali volvió a empatar, esta vez fue 1-1 con el Pasto y aunque sigue adentro de los ocho primeros de la tabla de posiciones, no la tiene fácil en las fechas que le quedan del ‘Todos contra todos’, pero Alfredo Arias es optimista.

Deportivo Cali nada que se acuerda de ganar y se le acaban los ahorros: empate 1-1 con Pasto

En la rueda de prensa, el entrenador del cuadro ‘azucarero’ analizó lo que fue el partido de este lunes y dijo que: “A veces uno lo que cree en lo que debe hacer, ellos plantearon ese partido, no me sorprendió en que nos pudieran hacer daño, nos lo hicimos nosotros mismos el daño, perdimos la pelota y nos meten un gol de otro partido, al ángulo, pero el rival vino a no perder y lo logró, nosotros queríamos ganar y no lo logramos, quedamos muy doloridos porque no podemos ganar y el rival se llevó un punto importante”.

Además, Arias afirmó que cuando tenga la recuperación de algunos jugadores importantes, el Cali volverá a ser más competitivo.

“Los ausentes eran titulares hasta que estuvimos con el mejor rendimiento, yo confío en que apenas recuperemos a Jhon Vásquez, a Carlos Robles y que digamos Gastón Rodríguez siga evolucionando en su fútbol”; agregó.

Por último, y a pesar del mal momento que vive el elenco vallecaucano, el estratega se animó a decir que clasificarán.

“Creo que vamos a clasificar y cuando lo hagamos seremos un equipo muy difícil, lo digo acá cuando la tempestad viene de frente, estos muchachos me tienen orgulloso, son valientes, me han tenido en los primeros puestos”, finalizó.