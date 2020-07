Alfredo Arias: "Veo tanta actitud de los jugadores del Cali, que a la luna vamos a jugar"

En medio de los protocolos de seguridad y con la mejor disposición, en el seno del Deportivo Cali siguen con sus entrenamientos en su sede deportiva, bajo la orientación del técnico Alfredo Arias, quien expresó en contacto con la prensa vallecaucana la ilusión que genera la posibilidad de volver a la competencia de la Liga 2020 del fútbol colombiano.

"Lógicamente todos queremos jugar de local, pero hay un bien mayor, que nos interesa a todos. Seguro están buscando las zonas de menos riesgo para el desarrollo del campeonato y eso nos beneficia", indicó el profesional uruguayo, que antes de volver a las canchas había dejado en evidencia su inquietud por no poder ejercer su profesión, en tiempos de la pandemia del coronavirus.

En la institución 'azucarera' y al interior de la plantilla profesional existe una alto grado de responsabilidad individual en pro de tener los mayores cuidados en pro de evitar los contagios.

"Está en nosotros los integrantes de cada burbuja en cada club, ser responsables, que nuestra actividad la podamos sobrellevar como hicieron en Europa y podamos salir adelante", indicó el profesor Arias.

Después de la asamblea extraordinaria del fin de semana anterior se puso una fecha tentativa del 30 de agosto próximo para retomar los partidos e incluso con el paso de los días se viene mencionando unas ciudades como sede fija para que el balón vuelva a rodar, todo con los respectivos avales del Gobierno Nacional.

Ante estos temas, el timonel del Cali comentó que "a mí no me molesta jugar en una sola sede. Veo con tanta actitud a mis jugadores que no importa dónde, así sea en la luna vamos a jugar".