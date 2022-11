Este domingo, se jugó el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, en un juego válido por la primera fecha de los cuadrangulares finales de la liga II-2022 del fútbol colombiano. Al final, los equipos se repartieron los puntos, tras un empate por 1-1. Alfredo Arias, entrenador de los 'cardenales', analizó la igualdad ante su rival de patio y entregó información sobre José Aja, que salió del partido tras un terrible choque con Andrey Estupiñán.

"Como siempre digo, después de un partido es difícil hacer un análisis certero y seguramente me equivoco cuando lo hago, porque está teñido de total emoción y de lo que uno siente. Pero a mí me pareció, que hicimos un buen primer tiempo, dentro de lo planificado, le salimos rápido a Millonarios, le encontramos la espalda varias veces y yo creo que nos faltó concretar. Tuvimos un par de ocasiones claras que no concretamos. Igual, tenemos enfrente un rival que hace todavía más digno cualquier competencia con ellos. Yo creo que Millonarios en el segundo tiempo salió a buscar el empate y sabíamos que se nos iban a venir más, aparte casi prácticamente todo el estadio a favor de ellos", fueron las palabras del timonel 'charrúa' en la rueda de prensa.

Santa Fe se había puesto al frente en El Campín, que este domingo estaba teñido en su mayoría por la afición azul, gracias a un penal convertido por el propio Estupiñán, al minuto 25'. Sin embargo, los hombres de Alberto Gamero reaccionaron en el complemento y establecieron la igualdad gracias a un tanto de su capitán, David Macalister Silva.

¿Qué más dijo Alfredo Arias, tras el empate con Millonarios?

Sobre los momentos del partido y el próximo juego:

"En el primer tiempo temí en el vestuario la reacción de algunos, a nosotros nos golpeó muy duro la lesión de los dos jugadores. Uno quedó en cancha porque me dijo que podía seguir, pero está con la clavícula comprometida también. Y Aja, la verdad la lesión fue muy dura de ver y de sentir por los compañeros. Y además ha sido, desde que empezó el campeonato, un baluarte allá atrás para nosotros, lo sentimos. Sentimos ese suceso que pasó y que nos golpeó sinceramente; pero no le voy a quitar ni un pedacito de mérito al rival, que juega muy bien y nos condicionó. Así como nosotros pudimos ganar el primer tiempo, Millonarios pudo ganar el segundo. 'Partido que no se puede ganar no se debe perder', yo soy viejo y eso hace mucho que lo decían. Hay que enfocarnos en el próximo partido, recuperar el plantel y ver cómo podemos reaccionar ante las variantes que tenemos que hacer".

Sobre los problemas que ocasionó la salida de José Aja:

"A nosotros nos afectó mucho la salida de José (Aja) y el porcentaje que perdió de fuerza Andrey Estupiñán, porque se mantuvo en cancha, pero veíamos que estaba mal. Incluso iba a salir en esa, pero él se aguantó para no perder un cambio. Aja es titular en la zaga nuestra, nos posiciona adelantado, nos da fortaleza, tanto para defender como para atacar. Eso no le quita méritos al rival; nos veremos en la revancha".

Sobre el parte médico de Jose Aja y la manera de enfrentar el partido contra Pereira:

"De Aja todavía no tenemos el parte definitivo, pero a priori: fractura. Eso compromete su participación en el resto del cuadrangular. A eso se agregó la quinta amarilla de Geisson Perea, pero hemos estado todo el campeonato así, hoy (domingo) fue el único partido que pude repetir una formación".