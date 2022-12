Alfredo Morelos tendrá vía libre para cambiar de aires: ya no será intransferible en Rangers

Alfredo Morelos ya no es el mismo de antes, el delantero colombiano que era sinónimo de gol en las temporadas pasadas no vive su mejor presente en el fútbol internacional. Si bien en Rangers nadie duda de sus cualidades en el frente de ataque, el 'Búfalo' no ha podido ser el mismo hombre determinante en el último tercio del campo de juego que puso a celebrar en repetidas ocasiones a los hinchas de los 'gers'.

En lo corrido de la campaña 2022/23, no han sido los mejores números para el exIndependiente Medellín. Hasta el momento ha disputado 17 compromisos (entre Liga de Escocia y Champions League), en los cuales ha sido titular cuatro de ellos, marcó tres goles y realizó una asistencia, además fue expulsado en una oportunidad.

Si bien puede que de ahora en adelante en lo que resta de la temporada mejore sus números, en caso de contar con más minutos, tras la llegada de un 'viejo conocido' al banquillo del Rangers, desde las directivas del club realizaron un anuncio con respecto a lo que harán con el futuro del futbolista colombiano.

Y es que el contrato de Alfredo Morelos con el conjunto de la capital de Escocia finaliza el 31 de mayo del 2023, lo que significa que desde enero el oriundo de Cereté, podrá empezar a negociar su salida a un nuevo club, decisión a la cual parece ser que no se opondrían desde los 'gers'.

“Existe la voluntad del club y del entrenador de que esos jugadores (Morelos y Kent) se queden con nosotros y el tiempo dirá si eso sucede”, expresó Ross Wilson, director deportivo del equipo de Glasgow, en charla con 'The Herald'.

El atacante colombiano con los colores del Rangers de Escocia ANDY BUCHANAN/AFP

Asimismo, reveló que sus planes son seguir reforzando el equipo y el proyecto deportivo que tiene en mente con o sin el 'Búfalo', "también queremos crear un Rangers más fuerte en el futuro, con o sin esos jugadores. Idealmente con ellos”.

En otra de sus intervenciones, se refirió a lo que sucedió en mercados de transferencias anteriores, cuando hubo equipos que estuvieron interesados en contar con los servicios goleadores de Alfredo Morelos, "rechazamos una oferta por ambos jugadores porque los jugadores valían más y fuimos campeones de liga en esa misma temporada”.

Por otro lado, otro que se refirió al futuro del delantero colombiano fue su nuevo entrenador, Michael Beale, quien destacó las cualidades de Morelos, “cuando estuve aquí anteriormente, ambos fueron excelentes de diferentes maneras (...) En Alfredo, en términos de los goles que anotó, y en Ryan en términos de la forma en que entretuvo a la gente y tomó la pelota y llevó el juego al oponente”.