"Algo que no es negociable es la dignidad”, manifestó Gregorio Pérez

El entrenador uruguayo manifestó que la razón de su salida del Tolima se dio debido a la intención de Gabriel Camargo de ‘meter la mano’ en las alineaciones.

“La gota que colmó el vaso fue la sugerencia, en más de una oportunidad, de querer participar en la conformación del equipo”. Esas palabras del profesor Pérez dejaron en evidencia su malestar y la razón por la que salió de su cargo de técnico del vinotinto y oro este miércoles, de manera sorpresiva y fulminante.

"Uno entiende a aquellos presidentes e instituciones, en este caso más que un presidente, el accionista principal y que está acostumbrado a tomar decisiones. No lo entiendo, no lo comprendo en ciertas cosas, pero no quiere decir que le falte al respeto", agregó Pérez en declaraciones reproducidas por ‘El Rincón del Vinotinto’.

Por ahora, trascendió que el plantel profesional del Tolima será dirigido de manera interina por Carlos Castro, Víctor Espinoza y Esteban Gesto.