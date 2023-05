Alianza Petrolera le ganó 5-3 a Águilas Doradas, en un partido vibrante de toma y dame

En un partido de 'toma y dame', de emociones, intensidad y también de buen despliegue de fútbol y sobre todo de goles, Alianza Petrolera y Águilas Doradas se enfrentaron este lunes festivo en su debut en los cuadrangulares finales de la Liga I-2023; al final el conjunto 'petrolero' se quedó con los tres puntos al ganar 5-3 en el estadio Daniel Villa Zapata, de la primera jornada del Grupo A. Los dirigidos por Hubert Bodhert remontaron un 0-2 adverso.

Desde el pitazo inicial en tierras santandereanos, ambos clubes mostraron su planteamiento sobre el campo de juego, no dudaron en evidenciar su reportorio y causar peligros a las porterías rivales. El local le apostó a su juego colectivo, y la visita a las transiciones rápidas y al buen momento de su goleador y figura Marco Pérez.

Precisamente fue el número '18' de Águilas Doradas el que abrió el marcador en el Daniel Villa Zapata. Pérez logró conectar el balón y enviarlo al fondo de la red y de esa manera vencer la resistencia del arquero cartagenero Pier Graziani, quien no pudo hacer nada. No obstante, el juez de línea levantó el banderín y anuló el gol; pero allí no paró todo porque el VAR intervino y le concedió el tanto al Marco Pérez, quien festejó de forma eufórica.

Los locales intentaron ir al frente en busca del tanto de la igualdad, pero nuevamente apareció Marco Pérez, a los 30 minutos, para anotar el 0-2 parcial y el silencio se hizo sentir en las tribunas del escenario deportivo de los 'petroleros'.

Con el correr de los minutos, los de Hubert Bodhert se hicieron con el control del balón y buscaron los espacios de los 'dorados', no bajaron los brazos y antes de finalizar la primera etapa lograron el descuento por intermedio de Andrés Rodríguez.

Publicidad

La segunda parte entre 'petroleros' y 'dorados' siguió siendo intensa, de ida y vuelta y de buen fútbol. Alianza Petrolera, con el ánimo de su público, y su esfuerzo en cancha anotó la paridad al 60 de juego por medio de Luciano Ospina, de cabeza, y así igualaba la contienda, el 2-2 se subió al marcador.

Pero Águilas Doradas encontró un nuevo vuelo y volvió irse al frente. Jean Pineda, al 79, decretó el 2-3 parcial y el juego se puso de 'montaña rusa'. El ritmo de bajó por parte de los locales y volvieron a llegar a la portería de José Contreras. El encargado de poner el 3-3 fue Pablo Bueno, quien llevaba pocos minutos en la cancha; el propio Bueno repitió al 81' y Royscer Colpa, al 90+5, decretó el 5-3 final para Alianza.

En la próxima jornada, Alianza Petrolera visitará a Atlético Nacional el domingo 28 de mayo, a partir de las 6:05 de la tarde, mientras que Águilas Doradas recibirá a Deportivo Pasto el sábado 27 de mayo, a las 6:05 p.m.