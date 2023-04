Alianza Petrolera profundizó crisis del Once Caldas: lo venció 1-2 en juego que terminó con invasión

Alianza Petrolera sumó tres puntos importantes en la noche de este martes en el Palogrande, de Manizales. El conjunto 'petrolero' se impuso 1-2 al Once Caldas en partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga I-2023 y profundizó su crisis. No obstante, no todo fue júbilo, d ebido a que en el minuto 88 del cotejo, los hinchas de un sector de las tribunas del escenario deportivo manizaleño invadieron el campo y allí mismo el árbitro decidió acabarlo.

Los malos resultados por parte de los dirigidos por Pedro Sarmiento sería el detonante por el que los aficionados del local decidieron ingresar al tapete verde; en un suceso bastante lamentable.

Ya en el desarrollo del compromiso, de entrada fue el Once Caldas el que anunció de entrada sus intenciones y nada más al minuto 7 del partido se acercó a la portería custodiada por José Luis Chunga con un remate de su goleador y figura Dayro Moreno, que fue bien atajado por el guardameta costeño.

Pero los de la Alianza Petrolera respondieron minutos más tarde y lograron irse arriba en el marcador. Efraín Navarro aprovechó un error en la salida del 'blanco-blanco', condujo el balón sin ninguna marcación por parte de los locales y luego se animó con un remate de larga distancia. Fue un verdadero 'bombazo' que fue a parar al fondo de la red y que Eder Chauz, el golero del Once Caldas, sólo vio como el balón inflaba su red.

Minutos más tardes, en un nuevo ataque de los dirigidos por Hubert Antonio Bodhert lograron aumentar la cuenta en el marcador. Nuevamente salida rápida por los costados y tras un centro al área, Marlon Piedrahita intentó rechazar el balón pero terminó embocándolo en su propia portería para el 0-2, en 17 minutos.

Por más que lo intentaron en los primeros 45 de juego, Once Caldas no pudo vulnerar el buen trabajo de los visitantes.

Sólo hasta en el segundo tiempo llegó el gol de los de Pedro Sarmiento y fue intermedio de Fáiner Torijano a los 47 minutos, temprano, y con ello se pensaba que podía igualar y darle vuelta al juego, pero no sucedió. El reloj corrió y los locales no encontraban por dónde hacerle daño a los 'petroleros'.