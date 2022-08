Alianza Petrolera se quejó por la presencia de Darío 'Chusco' Sierra en el camerino de los árbitros

Más allá del empate 4-4 entre Alianza Petrolera y Deportivo Cali de la fecha ocho de la Liga II del fútbol colombiano; al final del compromiso se levantó una polémica por una denuncia de Carlos Orlando Ferreira, presidente de los petroleros, quien publicó fotos de Darío 'Chusco' Sierra, asistente de los verdes del Valle, entrando al camerino de la terna arbitral que lideró Diego Escalante.

Y después de publicarlo en su cuenta de Twitter; Ferrerira habló este lunes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y comentó sobre el tema.

"El asistente, el señor 'Chusco' Sierra fue expulsado durante el partido; pero al final del mismo vi y puse pruebas de un saludo muy amable entre él y los árbitros, además de entrar al camerino de los jueces. Lo que está mal, es mi sentir, es que desde la ética él entra al camerino, más cuando nos pitan un penalti dudoso. Eso es lo que lo deja a uno con muchos interrogantes y por eso he solicitado una investigación profunda del tema. Hemos tenido arbitrajes que nos han llamado la atención", dijo Ferreira inicialmente.

El máximo dirigente del equipo de la ciudad de Barrancabermeja agregó que "alguien que se encuentra sancionado, no puede estar donde no es permitido. Mucho menos entrar al camerino de los árbitros, eso no es ético, no es bien visto, y por eso que investiguen. Yo no puedo juzgar, pero la situación deja un sabor agridulce".

Carlos Orlando Ferreira también complementó y aclaró que "tengo la mejor consideración de los dirigentes del Cali, tenemos una relación profunda; pero hacemos eco en un hecho puntual que no nos ha gustado".

En el último tiempo ha sido habitual que fecha a fecha se han presentado protestas por la actuación de los árbitros en el fútbol colombiano, algo sobre lo que también hizo hincapié el directivo.

"Hay muchísimas quejas de todos los presidentes, en las asambleas hemos pedido revisión. Hay que profesionalizar el arbitraje. Que sea una una rama independiente para que haya un equilibrio", finalizó Ferreira.