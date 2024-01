Alianza Petrolera y un posible cambio de sede de Barrancabermeja: esto se supo respecto al caso

Alianza Petrolera, equipo que ha venido destacándose en varias ediciones de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano , se ha visto envuelto en las últimas horas en un verdadero dilema. El elenco 'petrolero' tiene el horizonte el partido de la fase previa de la Copa Sudamericana contra el América de Cali, y el estadio Daniel Villa Zapata, donde eventualmente actúa como local, no cumple con ciertos requisitos que exige la Conmebol.

Bajo este panorama, Carlos Orlando Ferreira, actual presidente de la institución deportiva, habló en exclusiva para Gol Caracol y pudo confirmar varias novedades respecto al equipo, que actualmente tiene como sede la ciudad de Barrancabermeja. De hecho, fue firme y manifestó que hubo un claro interés por parte de la gobernación y alcaldía de Valledupar para que el conjunto 'negriamarillo' sea llevado hasta la capital mundial del vallenato, sumado a una empresa privada que también tendría la intención de lo contado previamente.

"Hay un interés y tengo un ofrecimiento de la alcaldía, de la gobernación y de una empresa privada que hay en Valledupar para llevar el fútbol profesional allá. Pero, por el momento, es solo un ofrecimiento y no se ha concretado nada", fue enfático el dirigente.

Igualmente, Ferreira reveló las distintas razones por las que estaría considerando esta opción, siendo la primera de ellas la falta de apoyo por parte del gobierno de Barrancabermeja, según manifestó. "Las razones por las cuales yo pensaría y decidiría irme serian las siguientes: desde el año 2017, hemos buscado la ayuda del gobierno de Barrancabermeja y solamente en una oportunidad la hemos recibido como patrocinio del equipo", aseguró.

Publicidad

Y en la misma línea complementó el presidente de Alianza Petrolera que "desde ese año también, hemos buscado a la gobernación de Santander para que nos ayude y nunca hemos recibido ayuda; hasta este momento, por parte de la gobernación".

Sumado a ello, afirma que la falta de patrocinadores también es un factor que preocupa al equipo, alegando que perdió el apoyo de distintas empresas privadas debido a que dichas organizaciones tenían ciertos inconvenientes con lo que era la sede del club.

"No hay ningún patrocinador. Nunca ningún patrocinador de la ciudad de Barrancabermeja ha apoyado al equipo. Perdí el patrocinio de algunas empresas porque la manifestación de ellos fue que la sede no era conveniente con los intereses que planteaban ellos. Se perdieron dos patrocinios precisamente por eso", declaró Carlos Orlando Ferreira.

Hinchada de Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villa Zapata Foto: Alianza Petrolera

Publicidad

Otra de las razones de peso es el estadio de la ciudad, Daniel Villa Zapata, debido a que este no cumple con los estatutos que exige la Conmebol, ente que organiza la Copa Sudamericana, para que se dé su partido contra América de Cali, equipo al que tendrá que enfrentar en la fase previa de este importante certamen continental.

"Tengo un campeonato internacional y no tengo un estadio adecuado que cumplan los requerimientos que me pide Conmebol para jugar el partido. Desde hace nueve años - el estadio fue entregado en el año 2015 -; no se le ha hecho un solo mantenimiento al estadio de Barrancabermeja", adicionó el dirigente.

Finalmente, Ferreira terminó por lamentar lo que está ocurriendo en este momento con el club, pues dejó en claro en varias ocasiones su amor por la ciudad de Barrancabermeja. Además, de los distintos hinchas 'petroleros' que se han encariñado con el equipo a lo largo de estos últimos años en donde la institución ha dejado varias memorables actuaciones en la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano.

"Ahora, esto lo lamento profundamente. Me duele es por la afición, por los hinchas, porque recibimos de ellos el apoyo. 'Barranca' es mi casa, la quiero, la adoro, pero lo único que sí le puedo confirmar es que hay un interés de la gobernación, de la alcaldía de Valledupar y de la empresa privada de Valledupar, pero no se ha firmado absolutamente nada y han manifestado un interés", hizo especial hincapié Carlos Ferreira sobre la situación actual que vive el elenco 'petrolero' sobre un posible cambio de sede.