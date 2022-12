Almirón siguió polémica por supuestas ayudas a Millonarios: “¿Estoy diciendo algo que no es verdad?”

El técnico de Atlético Nacional volvió a afirmarse sobre sus palabras, en donde indicó que la Dimayor favorecía los intereses del club bogotano.

Jorge Almirón y Atlético Nacional regresaron a Medellín luego de la derrota que sufrió el elenco antioqueño 2-0 contra Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Libertadores.

No obstante, la sorpresa fue que el técnico argentino al servicio de los ‘verdolagas’, se reafirmó sobre sus polémicas declaraciones que inclusive le valieron una sanción de parte de la Dimayor.

“Me resulta rara la sanción porque es atacar la libertad de expresión. Es algo obsoleto, me pude quedar callado, pero no me pueden castigar por hablar”, aseguró el timonel, quien prosiguió, “no dije mentiras y los hechos lo prueban. Estamos llegando hoy viernes, estamos viajando desde la madrugada y el domingo es el clásico con Millonarios. ¿Estoy diciendo algo que no es verdad?”.

Almirón fue sancionado por la Dimayor con dos semanas de suspensión y $520.820 luego de que dijo en un primer momento antes del juego por Libertadores.

"Tenemos una instancia muy importante contra Atlético Tucumán, viajar el viernes y acá la Dimayor veo que hay un cambio de presidente, que no ha cambiado nada porque nos hacen jugar el domingo el clásico de vuelta en Medellín con Millonarios, para la gente y nosotros es muy importante. Viajamos todo el viernes, descansamos sábado y jugamos el domingo".