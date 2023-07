Álvaro Angulo: "Nacional quiere hacer las cosas bien y jugar bonito, lo que quiere la gente"

Álvaro Angulo tiene todas las ganas y la disposición para mostrar su buen juego en este segundo semestre del 2023 con Atlético Nacional. El lateral estuvo alejado de las canchas cerca de 7 meses a causa de una lesión, pero ya mostró lo que puede dar en el 'verdolaga' en el más reciente duelo de fogueo contra Millonarios, en Estados Unidos, en donde tuvo una actuación destacada.

En rueda de prensa en Guarne este jueves, el futbolista oriundo de Tumaco se refirió a cómo han sido las sesiones de trabajo, ahora bajo el mando interino de William Amaral y de lo que será el debut en la Liga II-2023 frente al Once Caldas, el próximo domingo en el Atanasio Girardot.

"Creo que ha habido un cambio, yo no tuve mucho acercamiento con el 'profe' Autuori en lo deportivo, en los entrenamientos, porque apenas vengo de una lesión, recuperándome y lo que hemos trabajando con el profe Amaral, ha sido más profundidad, ha cambiado un poquito del semestre anterior, pero por ahí pueden tener la misma idea", dijo de entrada el deportista del 'verdolaga'.

Sobre cómo está el grupo tras el cambio de timonel, la vuelta a los entrenamientos, esta nueva era, Álvaro Ángulo aseguró que "los que han llegado hemos tratado de acogerlos de la mejor manera, se han sentido muy cómodos, esperamos que en los transcurso de los días lleguen más jugadores y poderlos integrar al grupo prontamente, para que puedan darnos una mano".

Otras declaraciones de Álvaro Angulo:

La competencia con Danovis Banguero y Salazar

"Hemos tenido una competencia muy sana con Banguero y con Salazar, al que le toque le vamos a desear lo mejor. Vengo de una lesión, estoy poniéndome a punto, espero el domingo ser titular y que las cosas salgan de la mejor manera en lo grupal y en lo personal".

El objetivo que tiene para mejorar en lo individual

"Muy tranquilo y agradecido con el cuerpo técnico y compañeros que me ayudaron en este proceso largo, feliz de volver, quiero hacer las cosas muy bien en Nacional para que eso también me de la posibilidad de volver a la Selección Colombia, mentalmente estoy muy fuerte. Lo que he visto y lo que he trabajado con el 'profe' Amaral, creo que hemos mejorado en la posesión de balón, fue algo que se criticó mucho y sufríamos los partidos, porque no teníamos el balón. Se vio reflejado en el partido contra Millonarios, tuvimos un juego más claro, vamos por buen camino con el 'profe' Amaral está colocando todo a disposición, el grupo quiere hacer las cosas y queremos jugar bonito, lo que quiere la gente".

Las sensaciones para el arranque de la Liga II-2023

"Tengo una 'espinita' ahí, yo no pude jugar el semestre, pero lo sentí igual que mis compañeros, dolió mucho esa final, pero también sentí que pasamos la página rápido y creemos que vamos a tener una nueva posibilidad este mismo año para afrontar otra final y esta vez si quedar campeones. En lo personal estoy ansioso de volver a jugar, quiero volver a estar en un partido oficial, muy feliz y agradecido con la vida y Dios por estar nuevamente en competición".