Álvaro Angulo, su progreso en Águilas Doradas, las ofertas de equipos y el microciclo de Selección

Álvaro Angulo, oriundo de Tumaco, con tan solo 23 años se ha ganado un nombre en el fútbol colombiano, defendiendo la camiseta de Águilas Doradas , tanto que en este 2021 tuvo ofertas de equipos grandes en nuestro país y en el exterior.

Además, el buen nivel mostrado por el lateral izquierdo, de 23 años, lo llevó a ser llamado por Reinaldo Rueda para el microciclo de Selección Colombia que se realizó en Barranquilla.

Este lunes, Angulo atendió a GolCaracol.com para hablar de su trayectoria, sus pasos por la Sub-23 de la ‘tricolor’ y d ellos equipos en el exterior que han estado interesados en su talento.

¿Qué decir de su progreso en Águilas Doradas?

“He tenido una consolidación en Águilas, llegué en 2017 tras mi salida del Pasto, crecí año tras año, llegué como una promesa para el club y ahorita lo están valorando, alcancé las metas y me volví importante en el equipo. El conocimiento y las ganas de aportarle siempre lo mejor a la institución y eso es lo que se ve en cada partido, la dedicación y el amor por camiseta, eso también se ve reflejado también con resultados en lo personal. Me ayudó mucho la confianza que me dieron, me mentalicé que todo lo que quería era posible, el trabajo también, y sabes que, creo que el paso por la Selección Colombia Sub-23 me motivó a pelear cosas más grandes”.

¿Cuáles son sus objetivos para su carrera?

“Lo primero es Águilas Doradas, en disfrutar, pensar solo en el acá, aunque nadie niega que uno siempre quiere jugar en el exterior, en Europa, y trabajo para ello, o también un grande de Colombia. Mi sueño es estar en la Selección Colombia de mayores, pero me visualizo más allá de estar en el microciclo”.

¿Tuvo ofertas a principio de año, verdad?

“Sí, demasiados equipos interesados, en el fútbol colombiano la mayoría de los grandes, por no decir todos, un interés de Boca Juniors, hicieron una oferta formal, en el Dinamo Zagreb, de Croacia, también estuvieron interesados, hubo opciones pero al final no se dio. Aunque eso lo llena a una de motivación, sabiendo que hay personas pendientes de uno y eso lo lleva a uno de hacer las cosas bien, aunque uno lo hace primero las cosas por el equipo”.

¿Cómo fue esa experiencia en microciclo de Selección Colombia?

“Me tomó por sorpresa, cuando me llega la notificación de la Selección Colombia, leí los convocados y ahí vi mi nombre de primero, la emoción fue grande y fue diferente a cuando estuve en la Sub-23. Fue muy hermosa la experiencia porque fui a aprender lo que quería el profe, la idea de juego que tenía el profe Rueda, uno no va a competir, va más a conocer su idea, fue una experiencia muy linda”.

¿Habló algo con Reinaldo Rueda?

“Sí, el me cogió en un momento en un entrenamiento y me corrigió y me dijo que jugará más vertical con el delantero, más profundo a la hora de atacar y más seguro en defensa, el profe Rueda me habló y me sentí muy bien y eso me ayuda a mejorar, fue un buen aprendizaje”.