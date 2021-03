Álvaro Angulo y su fractura: “Fue un momento difícil, pensaba en mi hija, ella me llenó de fuerzas”

Álvaro Angulo es uno de los futbolistas con más proyección del fútbol colombiano, tanto que eso lo ha llevado a ser pretendido por casi todos los equipos grandes del rentado local y ha tenido acercamientos con elencos del exterior como Boca Juniors y Dinamo Zagreb, de Croacia, tal y como le dijo a GolCaracol.com. A eso se le suma su convocatoria a un microciclo de Selección Colombia al mando de Reinaldo Rueda.

Álvaro Angulo, su progreso en Águilas Doradas, las ofertas de equipos y el microciclo de Selección

Increíblemente todas esas cosas buenas fueron en este 2021 para el lateral izquierdo, pero un fuerte golpe en su cabeza en un partido de Águilas Doradas contra La Equidad, el pasado 23 de febrero, al final le causó una fractura en la órbita lateral derecha que lo ha dejado por fuera de las canchas unas semanas.

Este lunes, en charla con este portal, Álvaro Angulo se refirió a cómo fueron esos momentos de angustia y dolor que vivieron él y su familia, pero también dio un parte de tranquilidad al hablar de lo bien que salió la cirugía y cómo va su recuperación.

¿Cómo se ha sentido luego de esta lesión sufrida?

“Muy bien gracias a Dios, recuperándome muy bien, gracias a mi familia y al cuerpo médico de la institución que ha estado muy pendiente”.

¿Cómo fueron esos momentos de dolor tras el golpe?

“Fue un momento muy difícil, casi tres horas de dolor, en los que para mi fue terrible, él jugador de Equidad no alcanzó a cabecear el balón y se encontró con mi cara. Me operaron el primer de marzo, todo salió muy bien gracias a Dios, la recuperación ha sido buena”.

¿Cómo tomó su familia este momento de angustia?

“Ellos han sido de mucho apoyo, ellos sufrieron en ese momento porque no les decían nada, pero los calmaron porque fue un momento muy difícil. Yo pensaba en mi niña, pero estoy seguro que ella fue la que me llenó de fuerzas, y en la operación por ejemplo los médicos me decían que yo solo hablaba de ella, para mí eso me llena de orgullo, es mi fuerza. Se me pasaba por la mente también y me preocupaba un llamado a la Selección Colombia, aunque para el ser humano o gente del fútbol o periodistas se viera difícil que Álvaro Angulo estuviera en partido de Eliminatoria, pero yo me lo creía, en la oportunidad que había perdido, pensaba también en eso”.

¿Cómo va la recuperación y cuánto tiempo tendrá que estar fuera de las canchas?

“Me dieron un mes de incapacidad, de no hacer nada, quedarme quieto, pero el médico que me operó me dijo que vería la evolución y puede ser que en 20 días después de la operación ya podría volver para ponerme a punto y luego ya podrán contar con mi servicio en Águilas Doradas”.