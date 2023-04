Álvaro Montero: "Fue Falcao García el que me pidió la camiseta de Millonarios"

"Ganar siempre es importante, más en un torneo de tanta competitividad, arrancar con paso firme para ver cómo viene el torneo". Esas fueron las palabras de Álvaro Montero, arquero de Millonarios, este jueves después del triunfo 3-0 sobre Defensa y Justicia, en el arranque de la Copa Sudamericana 2023, dándole así una alegría a los aficionados que llegaron al estadio El Campín.

El guardameta también se refirió con respecto a las obligaciones que tiene el tradicional equipo bogotano en las competencias en las que participa. Así comentó que "estamos en un equipo que siempre exige ganar, por su historia, por su hinchada; pero Millonarios ha ganado presencia, roce internacional, ha logrado demostrar el talento promoviendo jóvenes, no se ha ganado la Liga, pero ya se inicio ganado la Copa. Siempre va a existir presión, que le falta esto, que le falta aquello y estamos en un proceso muy bonito".

Recientemente, tras su paso por la Selección Colombia de mayores, para los partidos frente a Corea del Sur y Japón, Montero compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Falcao García, a quien le entregó una camiseta de Millonarios.

Sobre este particular, el futbolista reveló que "Falcao es bastante hincha de Millonarios, siempre ha mostrado empatía, él fue el que me pidió la camiseta, estabámos cambiando la camiseta con Dávinson (Sánchez), (Falcao) me preguntó que si tenía una, se la regalé, y también ahí le dije: ¿cuándo te esperamos por allá?. Él tiene afinidad, lo de magia azul es algo mío".

Acá otras declaraciones de Álvaro Montero sobre Millonarios y Selección Colombia

Montero, en la charla con el equipo que lidera Javier Hernández Bonnet, tocó temas relacionados con el triunfo sobre los argentinos e igualmente del llamado al seleccionado colombiano.

*Millonarios y el cambio en el segundo tiempo

"El profesor Alberto Gamero nos dijo en el entretiempo del juego con Defensa y Justicia que se debía aprovechar, fue un partido igual en el primero y en el segundo tiempo, pero se ve la diferencia porque el desgaste fue importante. En general nos aferramos al mismo plan desde el arranque del juego".

La Selección Colombia de Lorenzo

"Muy bien todo con la Selección Colombia. Estamos haciendo un gran grupo, intentando hacer las cosas bien, pienso yo que se viene construyendo de la mejor manera".

El mensaje de Néstor Lorenzo

"Que tengamos la identidad del colombiano, la voluntad , las ganas, de estar siempre con la idea de superar la adversidad, eso es lo que hay que hacer en la Selección Colombia para que la gente se identifique".