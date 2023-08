Álvaro Montero habló sobre la 'fatiga' de Millonarios: "El equipo no está cansado"

Millonarios y Atlético Bucaramanga se enfrentaron el jueves anterior por Copa Colombia, dejando al conjunto 'embajador' como ganador de la llave y que lo deja más cerca de revalidar su título de campeón en esta competición. En este nuevo encuentro, Álvaro Montero fue el jugador del partido, tras unas memorables atajadas que fueron claves para que los azules capitalinos lograran su clasificación.

En charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', Álvaro Montero habló sobre varios temas. Uno de ellos fue la fatiga del equipo: "Ese es un tema que hemos estado escuchado por parte de ustedes y obviamente cuando los resultados no se dan se buscan dar excusas, pero el equipo cansado no está . En el partido de Jaguares erramos demasiados pases y eso obviamente te obliga a un desgaste mayor y la temperatura estaba bastante alta. Ayer (jueves), yo considero que fue un ritmo más alto; el partido del Bucaramanga fue más intenso y logramos soportarlo", sentenció el guardameta 'albiazul'.

No obstante, afirmó que el problema reciente de Millonarios ha estado en la imprecisión de los pases y en la filtración de ellos. "Digamos que cuando tú intentas filtrar muchos pases y en partidos donde el rival te plantea un bloque bajo, bastante cerca y fuerte se complica un poco y no encuentras muchos espacios, y ahí es donde se complica. Es algo en lo que nosotros estamos teniendo conciencia. Estamos errando muchos pases que no estábamos haciendo y eso genera un desequilibrio, pero debemos mejorar todos", enfatizó Montero.

Sumado a esto en el programa, también se le preguntó si ha recibido algún contacto por parte de la Selección Colombia, de cara a la fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que enfrentará a Colombia contra Venezuela, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, el próximo mes de septiembre.

"Siempre han estado pendientes del tema físico, fuera de eso no hay otro tipo de contacto. Me estoy preparando mucho, por si se presentan las oportunidades", sostuvo el guardameta guajiro.

Finalmente, no dudó en resaltar la capacidad técnica de su compañero Daniel Ruiz, quien tuvo paso en el Santos de Brasil y que volvió de nuevo al equipo 'embajador'. "Ruiz es un jugador bastante técnico, ya hemos hecho bastantes goles con él".

El arquero Álvaro Montero, con notable actuación en el partido del jueves en la noche, ya se prepara para recibir con Millonarios a Once Caldas, en la próxima fecha de Liga II-2023.