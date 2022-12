Álvaro Montero: "No sé nada del interés de Boca Juniors, la verdad que me sorprende"

El arquero de Deportes Tolima sonó en Argentina debido a que los 'xeneizes' están buscando un refuerzo, ante la grave lesión de Esteban Andrada. GolCaracol.com habló con el jugador 'pijao'.

Álvaro Montero fue pieza clave en la obtención del título de Deportes Tolima en la Liga Águila I 2018 y por eso llamó la atención de propios y extraños. Y aunque ya van once fechas del segundo torneo del año, el nombre del guardameta colombiano apareció como una posible posibilidad para llegar a Boca Juniors, de Argentina.

Publicidad

Lea acá: Bayern Múnich, de James Rodríguez, visitará este viernes a Hertha Berlín, en la Bundesliga

Sin embargo, este jueves en contacto con GolCaracol.com, Montero se mostró sorprendido y halagado por ese supuesto interés desde el cuadro 'xeneize'.

¿Cuál es su opinión sobre los rumores de un posible interés de Boca Juniors en usted?

"Estás más enterado que yo porque a mí nadie me ha dicho nada al respecto".

Publicidad

¿Su representante no le ha comentado nada?

"No nada, no sé nada al respecto".

Publicidad

¿Ha visto la noticia en los medios?

"No, no me he enterado, no he visto los medios, pero a mí nadie me ha dicho nada. Me sorprendiste con esa noticia".

Lea acá: Junior se disculpó con Colón, tras el error en la placa conmemorativa que entregaron

De ser cierto, ¿qué le genera a usted ese interés?

Publicidad

"Obviamente si se da, estaría muy contento pero la verdad no sabía nada".

Usted ya estuvo en el futbol de Argentina, en San Lorenzo, ¿cómo fue su experiencia?

Publicidad

"Son etapas, aprendí mucho y crecí bastante. Es un fútbol muy competitivo".

¿Por qué no se pudo consolidar en Argentina?

"No pude tener minutos y es incómodo estar entrenando y no poder jugar. Por eso me devolví a Colombia".

¿Cómo ve el presente del Tolima?

Publicidad

"Muy fuerte, estamos muy concentrados. El trabajo del año nos ha respaldado y estamos confiados de que haremos un gran torneo".

¿Cuáles son sus expectativas a futuro? ¿Qué propósitos tiene?

Publicidad

"Primero hacer las cosas bien acá, trabajar fuerte y seguir fortaleciendo mi nombre. Obviamente uno quiere salir y tener nuevas experiencias".

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados

¿Alguna liga en especial con la que haya soñado?

"La liga inglesa siempre me ha gustado, es muy dinámica. Espero algún día poder estar por allá, la sigo mucho".

Publicidad

¿La posibilidad de ser convocado a la Selección Colombia lo trasnocha?

"Las cosas se las gana uno en su trabajo. Hay que hacerse fuerte en el club, luego de ahí las cosas que se presentan son bendiciones".