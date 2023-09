Álvaro Montero y un registro en Millonarios: la razón por la que lo destacó el club

Millonarios y Atlético Huila se enfrentaron en juego válido por la jornada 13 de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano 2023-II. Este partido tuvo un un condimento especial para uno de los 'embajadores', Álvaro Montero, quien llegó a los 100 partidos jugados defendiendo el arco azul y blanco.

Previo al encuentro, se reunió el plantel de Millonarios, su entrenador, Alberto Gamero acompañado del cuerpo técnico, junto con Gustavo Serpa, máximo accionista del conjunto capitalino, al igual que Enrique Camacho, presidente de la institución.

Y allí, Álvaro Montero fue homenajeado entregándosele una camiseta con el número 100 en el dorsal, el cual representa el número de partidos jugados.

Tras ello, el técnico Gamero tomó la voz de mando y le dedicó unas emotivas palabras al samario en donde le dio ánimo para seguir sumando partidos vistiendo la camiseta del 'embajador'. "Como siempre, sabe que es gratificante y es un orgullo, yo sé el peso de esto, es un orgullo pasar 100 partidos en la institución, es un orgullo. Siempre se le pide. Pasó 100. Ahora, sume más partidos", comentó el técnico, quien también logró superar la barrera de los 100 partidos en Millonarios, pues el también samario logró disputar 111 compromisos con la casaca del 16 veces campeón del Fútbol Colombiano.

Publicidad

Álvaro Montero, el arquero de los 100 en la espalda de Millonarios

Álvaro Montero, arquero de Millonarios - Foto: Colprensa

Álvaro Montero empezó su carrera profesional en Sao Caetano, club brasileño que se encuentra en el estado de Sao Paulo. El arquero debutó en un partido de la Copa Paulista el 21 de julio de 2013, jugando como titular 17 de los 20 partidos de aquel torneo. Finalmente, San Lorenzo fue a la carga por el joven colombiano, al cual, terminó fichando a mediados de 2015.

Allí, compartió con uno de los grandes referentes de la Selección Colombia en los últimos años, Mario Alberto Yepes, además de Pedro Franco, quien también se encontraba en el conjunto 'azulgrana'. Los 'cuervos' pagaron cerca de 180.000 euros (según Transfermarkt) por el talento.

Publicidad

Sin embargo, las cosas no terminaron de la mejor manera y Montero solo estaría en el banco de suplentes en dos ocasiones y no llegó a sumar ni un solo minuto en territorio argentino.

Tras ello, el Cúcuta Deportivo decidió confiar en él y terminó fichándolo en condición de agente libre. Terminó debutando con el conjunto 'rojinegro el 18 de marzo en la victoria 1-0 contra La Equidad.

Por petición de Alberto Gamero, Álvaro Montero llegó al Deportes Tolima en 2018. Debutó con los 'pijaos' el 24 de marzo en un empate 2-2 enfrentando a Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot.

Debido a una lesión del arquero, aquel entonces titular, Anthony Silva, el samario se consolida en el once titular del 'vinotinto y oro', siendo clave en la obtención del Torneo Apertura del Fútbol Colombiano 2018 y también siendo pieza fundamental en la obtención del Torneo Apertura 2021, ganándole en la final a Millonarios. No obstante, la relación con el Deportes Tolima no terminó de mejor manera, pues el 29 de octubre de 2021, el equipo 'pijao' decide, por mutuo acuerdo, residir su contrato, ya que Montero había fichado por Millonarios en pleno Liga 2021-I.

Publicidad

Finalmente, Álvaro Montero llega a Bogotá y termina debutando el 21 de enero de 2022 en la victoria 1-0 enfrentando al Deportivo Pasto, en donde, incluso, atajó un penal y fue una de las figuras destacadas. Con Millonarios ha podido conquistar la Copa Colombia 2022 y la Liga 2023-I, ganándole a Atlético Nacional y siendo clave en la tanda de penales.