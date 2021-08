Amaranto Perea: “El empate contra el Medellín es un gran resultado para nosotros”

Amaranto Perea quedó satisfecho con el empate 0-0 de su Junior contra el Medellín, este sábado, por la liga colombiana.

“Creo que el primer tiempo fuimos nosotros mejores con la pelota, ellos estaban sufriendo sobre todo porque no habían descifrado y estábamos encontrando a ‘Cariaco’ González y Marlon Piedrahita libres, pero ellos en el segundo tiempo ajustaron y nosotros no agarramos más la pelota, en el segundo tiempo ellos fueron mejores. El empate para nosotros es un gran resultado”, afirmó de entrada.

Por otra parte, Amaranto se refirió a la actualidad de Cristian Martínez Borja, quien no ha podido empezar a brillar con los ‘tiburones’.

“A Cristian lo hemos tenido que ir metiendo, sin estar a tope, porque ha llegado un poco tarde, no ha habido tiempo de poderle meter esos trabajos físicos y ante la necesidad hemos adelantado con él, se irá adaptando y agarrando minutos, en el primer tiempo nos ayudó a aguantar la pelota, pero tiene que dar mucho más para ayudarnos con los goles, que él está acostumbrado a hacer”, aseveró.

Por último, Perea no le dio largas y aseguró que el Junior no estuvo bien, y le costó contra el DIM: “Al final dos semanas siempre serán cortas, sobre todo cuando llegan jugadores, hoy el rival nos superó, nos dividió más la pelota, y fuimos un equipo que nos acostumbramos a tener el balón y cuando no lo tenemos, sufrimos”.