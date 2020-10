Amaranto Perea, entrenador de Junior: “No estoy decepcionado, me preocupan ciertas irregularidades”

Este miércoles se dio inicio a una nueva jornada del fútbol colombiano y el ‘plato fuerte’ de la fecha fue el partido entre Junior y América de Cali , que se disputó en el estadio ‘Metropolitano’ Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Precisamente, sobre el nuevo empate del equipo ‘rojiblanco’ se pronunció el entrenador de Junior en rueda de prensa sobre lo que fue el partido entre los últimos campeones del fútbol colombiano.

El primer tiempo fuimos mejores, provocando errores y generando situaciones claras. No hemos estado finos, en el segundo tiempo no encontrábamos la pelota, no dábamos tres pases y esto le hizo mejor a América. Luego apareció el cansancio y también tenemos varias bajas, ahora cada partido será una final y esperamos que el triunfo empiece a aparecer porque faltan pocas fechas”, indicó Amaranto Perea

Y es que Junior de Barranquilla pareciera jugar bien ciertos partidos y otros no, ante esto, el adiestrador del ‘tiburón’ dio su explicación.

“No escogemos partidos, es ridículo pensarlo. Es cierto que no hemos tenido un nivel regular, es producto también de tantos partidos, empieza a aparecer el cansancio, erramos muchos pases, es algo que se deberá analizar”, agregó Amaranto Perea.

En el partido contra América de Cali, el entrenador de Junior sacó del terreno de juego a dos de sus máximas figuras cuando aún faltaba muchos minutos por jugar, así lo explicó.

“Hay que tomar decisiones, Miguel Ángel Borja viene sufriendo desgaste, Teófilo Gutiérrez venia sin casi tres semanas sin jugar, pensábamos que entrando gente fresca podíamos tener más opciones, por eso se da la salida de ellos”, aseveró Amaranto Perea.

Junior ha venido utilizando distintas parejas de defensores centrales y el entrenador de los ‘curramberos’ explicó el porqué de estas decisiones.

“Hoy no podía estar Germán Mera en Brasil, Jefferson Gómez está lesionado. Tocaba probar con Willer Ditta y con Dany Rosero, nos va a tocar darle descanso a alguno y tal vez juegue Germán en Pereira. Rotamos más por necesidad que por otra cosa, al final hay que estar preparados y asumir el reto como corresponde”, afirmó Amaranto Perea.

Algunos jugadores del Junior no están pasando por sus mejores momentos y eso se ve reflejado en los resultados, ya son seis fechas sin sumar de a tres, algo que preocupa a la hinchada ‘juniorista’.

“No estoy decepcionado, sí me preocupan ciertas irregularidades, pero jamás estaré decepcionados de mis jugadores. Ya hablaremos con ellos y revisaremos donde nos está costando, a veces son desaciertos que nos ponen nerviosos”, concluyó Amaranto Perea.