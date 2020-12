Amaranto Perea: "Felicito al grupo por el esfuerzo que se ha hecho, es un paso importante"

Amaranto Perea dijo este domingo, tras la igualdad 0-0 con América en el juego de ida de las semifinales, que felicita a sus dirigidos por el esfuerzo que mostraron durante los 90 minutos, en el Pascual Guerrero.

"El balance es positivo, nos costó el inicio y más cuando perdimos dos hombres importantes (Teófilo Gutiérrez y Luis González). No me queda más que felicitar al grupo por el esfuerzo que se ha hecho, pero es un paso importante. No hay nada resuelto, hay que recuperar y enfocarnos en lo que viene", aseguró Perea.

"En la primera parte el equipo se alargó mucho, ellos nos ganaban las bandas, los rebotes. En el segundo tiempo estábamos más tranquilos, tuvimos que juntar las líneas, manejar la pelota y encontrar los espacios para generar situaciones de gol", agregó.

Y continuó: "Nosotros queríamos desactivar la banda izquierda donde Vergara es el más importante y Velasco pasa muy bien al ataque… la idea era evitar que tuvieran muchas combinaciones, obligarlos a jugar por fuera. Lo corregimos. En términos generales hemos hecho un partido interesante que nos tiene que dar fuerza para lo que viene".

Por último, el antioqueño valoró la labor del cuerpo médico del Junior y los preparados físicos a los que consideró “pieza clave”.

"Este equipo internamente tiene buena convivencia y tengo que valorar mucho al departamento médico y a los preparadores físicos. Hoy es recuperar y jugar, poco se puede hacer. Y ellos han sido pieza clave. Los jugadores han puesto mucho de su parte, han sido humildes. Todo el que está entrando lo está haciendo bien", concluyó.

Junior jugará el próximo miércoles frente al Coquimbo Unido, en la Copa Sudamericana, y después recibirá en casa al América, en el juego de vuelta de las semifinales de la liga colombiana.