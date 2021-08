Este miércoles Luis Amaranto Perea, quien salió de la dirección técnica del Junior, concedió una rueda de prensa, en la que expresó los motivos por los cuales no continuó con el club de la ciudad de Barranquilla.

"Después del partido ante Jaguares le había manifestado al grupo que había un cansancio de mi parte también. Las cosas no salían, por más que le dábamos la vuelta, buscábamos soluciones, no terminaban de salir, no generábamos una estabilidad en el equipo", expresó Amaranto.

El entrenador de 42 años asumió el cargo del equipo en septiembre de 2020 y su ciclo terminó hace 24 horas, sin encontrar los mejores resultados. "Yo siempre he sido autocritico, al final lo que no funciona son los resultados, no pude entregar lo que este equipo exige, no pude entregar un título", sentenció ante los periodistas.

El antioqueño expresó que hay muchas cosas positivas por resaltar en su trabajo con el club barranquillero, pero que ante la situación es complicado encontrarlas.

El otrora central de la Selección Colombia afirmó que su relación con el club atlanticense culminó en los mejores términos posibles y comentó que "me parece que la junta directiva que me ha apoyado bastante y voy a estar eternamente agradecido".

Publicidad

Además de esto, habló sobre su futuro como entrenador en donde resalta que va a descansar durante los últimos 6 meses del año: "Tendré bastante tiempo para reflexionar, para revisar y para preparar lo que viene de cara a lo que es mi carrera", precisó Luis Amaranto Perea.

Por último, el exjugador también mencionó que no es fácil tomar las riendas de un equipo grande como el Junior de Barranquilla.

“He entregado todo lo que soy a esta institución, ha sido una experiencia extraordinaria, contento por la convivencia, por el rato por parte de la familia juniorista, mi carrera apenas comienza, y espero sea buena como otros entrenadores. He dado lo que he tenido, Junior es un ‘toro’ grande para dirigir”, finalizó.