Amaranto Perea: "Habrá que hacer un gran esfuerzo y jugar bien para ganarle al América de Cali"

Junior de Barranquilla recibirá a América de Cali el próximo sábado, en el estadio 'Metropolitano', y Amaranto Perea atendió a los medios de comunicación para hablar de lo que será el importante compromiso.

Malas noticias para Junior: Fabián Sambueza "ha trabajado diferenciado" esta semana

"La clave es jugar bien. Nosotros venimos trabajando como siempre, no solamente potenciando o mejorando lo que estemos haciendo bien, sino también encontrando esas posibles debilidades que puede tener el rival. América, . Tendremos que hacer un gran esfuerzo y ser inteligentes para ganar", indicó de entrada el entrenador.

Al equipo 'tiburón' se le ha elogiado y se le ha criticado en este inicio del campeonato, en el que a su equipo le llegaron jugadores nuevos, pero mantuvo la base de la plantilla titular del año pasado.

Hernán Darío Gómez, más picante y más directo que nunca, tras las primeras de cambio con DIM

"Nosotros llevamos dos partidos, no nos podemos comparar con el año que acaba de pasar. Ha llegado gente nueva, con otras características a la hora de jugar. Vamos bien, hemos sacado dos partidos muy importantes, pero queda mucho trabajo", agregó el adiestrador.

Publicidad

Al exfutbolista le han reprochado algunos errores de la parte defensiva del cuadro 'rojiblanco', equivocaciones que le costaron la llave contra Medellín en la Copa Colombia o el gol en contra en el partido de la última jornada, frente a Once Caldas .

Leonardo Pico está que se juega con Santa Fe: “Ya me siento bien y estoy adaptado para competir”

"No han identificado muchas cosas que hemos hecho, se han quedado con los nombres y no con los movimientos que hemos realizado. Nosotros con los mismos nombres hemos modificado. Muchas veces sin tener que hacer cambios hemos hecho una línea de tres y por ahí no se ha notado tanto", concluyó el estratega.