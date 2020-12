Amaranto Perea: la ausencia de 'Teo' Gutiérrez al inicio con América y a la defensa de Edwuin Cetré

Junior sigue siendo noticia, aún varios días después de la eliminación frente al América de Cali de la final de la Liga del fútbol colombiano 2020 y ahora, cuando se enfrenta a Coquimbo Unido, en medio de nuevos contagios por coronavirus, hecho que viene afectando a la plantilla desde la semana pasada. Incluso, el técnico Luis Amaranto Perea se encuentra en aislamiento y en medio de esa situación; en las últimas horas el diario 'El Heraldo' publicó una extensa nota con el antioqueño.

Y Perea salió al paso a algunas críticas y polémicas que se despertaron en el duelo con los escarlatas, especialmente por la ausencia de Teófilo Gutiérrez en el primer tiempo y un error de definición y de toma de decisiones de Edwuin Cetré, quien erró una posibilidad de gol y no le pasó el balón a su compañero Miguel Borja.

"Lo que me sorprende es que todos ustedes han dicho que Junior tiene dos equipos y que casi a ojos cerrados se puede escoger un jugador y no van a existir problemas. De repente Teo falta en un tiempo y la culpa es porque Teo no entró. La no presencia de Teo es porque salió lesionado en el partido ante América (en Cali). Teo tiene un amor muy grande por este club. No iba a entrar en convocatoria porque no estaba, médicamente no estaba, lo que pasa es que arriesga en vista de la situación, y ese riesgo lo llevo a entrar en un momento que no estaba programado para entrar", dijo Perea.

Y además, el entrenador de los 'tiburones' salió a defender a Cetré ante los dichos en su contra tanto de la prensa, como de los aficionados. "Con Cetré no se ha tenido ninguna charla. Es una situación de fútbol. Creo que el jugador está consciente de lo que pudo haber pasado si toma otra decisión. Para mí Cetré es un jugador extraordinario, es joven, este tipo de situaciones lo harán madurar. Me parece que estamos, de alguna manera, exagerando la crítica hacia el chico", comentó el timonel de los barranquilleros.

Ahora se espera que Junior supere todas las adversidades en su camino y en la noche de este miércoles (7:30 p.m.), pueda salir avante en la visita a Coquimbo Unido, por Copa Sudamericana , al que le debe remontar un 2-1 en contra.