Amaranto Perea: "Mantuvimos la pelota, pero no hicimos daño, jugamos contra el campeón de la Liga"

Junior igualó sin goles contra Tolima, la victoria no acompaña al cuadro 'tiburón' desde la primera jornada del fútbol colombiano y sus hinchas quieren que el equipo vuelva a sumar de a tres. Al finalizar el juego, Amaranto Perea atendió a los medios de comunicación y entregó sus sensaciones de lo que fue este empate, en la cuarta fecha de la Liga.

"Tuvimos 15 minutos en que generamos más, ellos son un equipo difícil porque defienden bien. Después, empezaron a controlarnos más, perdimos la pelota, no tomamos las decisiones finales de manera correcta y eso nos limita", expresó.

Y además, agregó: "Mantuvimos la pelota, pero no hicimos daño. Como punto positivo el hecho de dejar el arco en cero, jugamos contra el campeón, era un rival complicado, seguiremos trabajando".

Uno de los jugadores más señalados por la afición es Cristian Martínez Borja, quien no ha podido anotar los goles que venía acostumbrado a hacer.

"Yo creo que mereció más, el ambiente no puede estar contra Cristian, no generamos muchas opciones de gol tampoco, todos hacemos muchas fuerzas para que encuentre el gol, hoy no está en una situación que a él lo favorezca, hay que tenerle un poco de paciencia, necesitamos sus goles", añadió.