Amaranto Perea: "No estoy conforme porque teníamos que ganar, pero se hizo todo lo posible"

Los resultados no llegan a las toldas del Junior de Barranquilla. Luego de cinco partidos disputados, tan solo ha ganado uno. Razón por la que la continuidad de Amaranto Perea, como técnico del cuadro 'tiburón', se ha puesto en duda.

En esta ocasión, el fútbol no apareció y los 'tiburones' empataron 1-1 frente a Jaguares, en el estadio Jaraguay y así se lo hicieron saber al estratega en rueda de prensa. Y es que la mayoría de preguntas expresaban inconformidad con el equipo.

¿POR QUÉ LE CUESTA AL JUNIOR?

"Encontraremos muchos equipos replegados y nos contragolpearán. Fuimos amplios dominadores en varios tramos del partido, generamos ocasiones de gol. Ellos, con poco, se ponen por delante. En otros momentos, quizá me hubiera ido más preocupado. Se hizo todo para ganar. Hay rachas que no favorecen y en la necesidad por sumar los tres puntos, es un partido que nos hace bien. Aunque no hemos ganado, se hizo bien el trabajo"

¿QUÉ SENSACIONES LE QUEDARON TRAS LO HECHO?

"Conforme no me voy porque necesitábamos ganar. El rival solo contragolpeaba y generaba inseguridades en nosotros, pero generamos mucho por las bandas. Nos falta, en ese último tercio, finaliza. Me deja preocupado el resultado porque llevamos pocos puntos para los que deberíamos, pero la respuesta del equipo en cancha fue buena y valoro el esfuerzo de los muchachos"

¿POR QUÉ NO DARLE MINUTOS A LOS JUVENILES?

"El torneo pasado, tuvimos jugadores en momentos complicados, los aguantamos y ellos se repusieron. No creo que sea el momento de darle la responsabilidad a los juveniles. Considero que es momento de darle la responsabilidad a los hombres más importantes, de experiencia y preparar un espacio para que los jóvenes entren bien. Sería un gran atropello contra los juveniles, si los mandamos a cancha en este momento"

¿POR QUÉ SE LE VE PEOR AL EQUIPO?

"Que no hayamos ganado, no significa que no hayamos jugado bien. Respeto las opiniones de los demás, pero no la comparto"

¿POR QUÉ INSISTIR CON MARTÍNEZ BORJA Y CARMELO VALENCIA?

"Si cada vez que un jugador hace un partido malo, lo quitamos entonces 'Cariaco' no hubiera jugado. Todos hemos tenido altibajos. Varios lo han sufrido y, poco a poco, recuperan el nivel. Esto no es de saque y ponga. Entiendo que la gente, ante la falta de goles, tenga otras opciones"

¿EL MOTOR PARA CAMBIAR ES VERSE ABAJO EN EL MARCADOR?

"Es una reacción propia de un equipo que va perdiendo y tiene que ganar. Con el juego largo y no tanto con la elaboración, se generaron más situaciones, pero no creo que ese fútbol directo y largo sea el que más nos convenga. Eso fue solamente una reacción"