Amaranto Perea: “Nos costó entrar en el ritmo de juego, pero la clave fue tener paciencia”

Este lunes, en el marco de la segunda fecha de la Liga colombiana , Junior venció 1-2 a Once Caldas , luego de ir abajo en el marcador. Miguel Borja y Fredy Hinestroza le dieron el triunfo a los ‘curramberos’.

Tras el compromiso, en rueda de prensa, Luis Amaranto Perea entregó su opinión al derrotar al ‘blanco blanco’. “Nos costó el inicio. Creo que nos costó entrar en el ritmo de juego, estábamos encontrando espacios, pero ellos eran más dinámicos. No teníamos la velocidad que queríamos y fuimos imprecisos. Pero sabíamos que era importante aguantar", dijo.

Remaron contra la corriente y se llevaron los tres puntos: “lo que me pone contento es que tuvimos paciencia, tuvimos los espacios y las sensaciones son buenas. Tener paciencia fue la clave. El Caldas nos sorprende, estábamos imprecisos, pero los espacios estaban apareciendo".

Para Perea el equipo está encontrando la idea de juego. "Crecimos en el segundo tiempo, nos sentimos cómodos con la pelota y esto me da alegría porque fue lo que trabajamos. Aparecieron los espacios y nos da confianza para seguir creciendo", agregó el antioqueño.

Sin embargo, manifestó que hay que seguir trabajando para estar en mejor nivel. Así comentó que “el análisis es positivo. Cuando se gana, el análisis puede ser confuso. Los tres partidos han tenido buenos momentos, pero ahora tenemos que no dejarnos llevar de las emociones porque hay mucho por corregir".

La figura del partido para la Dimayor fue el joven Fabián Ángel, joven prospecto juniorista. Así, el entrenador de los barranquillero habló del jugador: "Fabián, siempre lo he dicho, hace rato no veía un jugador con tanta frialdad. Es inteligente y ha ganado espacio. Tiene un reto muy importante, ahora lo más difícil es que mantenga la tranquilidad y que mantenga la cabeza. Está respondiendo. No es fácil Junior. Detrás de Fabián, hay mucha gente que está bastante bien. Trabajaremos para mantener su cabeza bien puesta”.