Amaranto Perea: “Vamos a mejorar en cada partido, igual las situaciones negativas son mi culpa”

Este martes, con la victoria 2-0 de Junior contra Millonarios se abrió la novena fecha de la Liga colombiana. Los atlanticenses triunfaron y Luis Amaranto Perea en rueda de prensa analizó lo sucedido.

Sobre el rival dijo: "Millonarios metió gente por dentro, es un equipo dinámico, y nosotros teníamos que igualar. Larry y Rodríguez tenían que presionar en alto, pero no era fácil. Me alegra por mis jugadores, ha sido una semana dura. Interpretaron bien y somos justos ganadores".

Alberto Gamero: “Tengo entendido que lo de Fredy Guarín es una molestia muscular”

De sus futbolistas indicó: "al final, creo que era necesario ganar y de la manera en la que lo hicimos. Millonarios es difícil, dinámico, te abre las bandas y complica. Quiero felicitar a mis muchachos”.

Tuvo un elogio particular para uno de sus más importantes jugadores, “lo de Teo es impresionante. Hoy es para remarcar. Dio tiempo para respirar y eso fue determinante. Ojalá mantengamos este momento, sea más constante y continuo. Podemos y el camino es ese”.

Junior 2- Millonarios 0: respira Luis Amaranto Perea y baja la marea para el 'tiburón'

Publicidad

Se mostró ilusionado de cara al futuro, “sé que queda mucho, pero hemos demostrado que se puede. Este equipo va a mejorar cada partido”.

Al final de su rueda de prensa sentenció: “mi autocrítica ya la han hecho todos ustedes, no? Yo ya lo he dicho. Cualquier situación negativa es mi culpa, no creo que haya más que agregar en ese sentido".