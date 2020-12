América de Cali confirmó a los 18 'diablos' que intentarán defender el título de liga

América de Cali solo piensa en defender su ventaja de 3-0 sobre Independiente Santa Fe en el marcador parcial de la gran final del fútbol colombiano.

Para concretar su estrella número 15, el cuadro 'escarlata' convocó a un total de 18 futbolistas que viajaron a la ciudad de Bogotá.

La única novedad es la ausencia de Edwin Velasco, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en el partido de ida a causa de una molestia muscular. Aún no se sabe quién ingresará en su lugar en el once titular puesto a que América no cuenta con laterales izquierdos naturales dentro de los viajeros.

De resto, todos los habituales inicialistas están en óptimas condiciones para afrontar el partido de ida que se jugará este domingo a partir de las 6:00 p.m. en el estadio El Campín.

Lista de 18 convocados de América de Cali