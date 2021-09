"América de Cali debe estar en las primeras posiciones, hay que tenerle paciencia al 'profe' Osorio"

América de Cali no atraviesa sus mejores días. Viene de perder dos compromisos en línea, contra Jaguares, en el Pascual Guerrero; y con Bucaramanga, en condición de visitante.

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio no parecen tener un rumbo fijo en esta temporada y para hablar un poco sobre el presente del club, GolCaracol.com contactó a Kilian Virviescas, exjugador del rojo del Valle del Cauca.

"Hay que ser mesurados, claro que cuando no se consiguen los resultados llegan las críticas, pero América está a tres puntos del sexto en la tabla que es Junior, las cosas llegarán en su momento", expresó de entrada en la charla.

¿Cómo ve la actualidad de América?

"América siempre debe estar en las primeras posiciones, está en una transición de un entrenamiento nuevo, igual la idea de juego de Juan Carlos Osorio, quien tiene buenas intenciones, si la idea de juego es apropiada rápido por los jugadores entrará a los ocho mejores".

¿De quién es el problema, de este mal momento?

"El problema no es de jugadores, es asimilar el trabajo, la idea de los jugadores. No hay que echarle la culpa a los jugadores o al técnico, los procesos no ven resultados al instante, hay que esperar, Osorio tiene una carrera importante, hay que seguir esperando, queremos resultados ya y queremos estar en los primeros puestos, pero hay que apuntarle al proceso".

Y si América no llegase a clasificar...

"Eso es hablar de supuestos, no está eliminado, si llegase a quedar eliminado sería un golpe duro para todos en la institución, es un trabajo en equipo, esperemos que eso no pase y pueda ganar desde el próximo compromiso, que los jugadores retomen la confianza y el nivel".

¿Qué le puede decir a los hinchas, que no quieren más derrotas este año?

"Que tengan fe, que piensen que los resultados llegarán, que apoyen siempre al equipo, en las buenas y en las malas, que respalden el trabajo que se viene haciendo con Osorio".