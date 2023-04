América de Cali jugó bien, pero el arquero Jorge Soto le ahogó el grito de gol: fue 0-0 con Jaguares

En juego válido por la fecha 11, los hinchas pintaron de rojo el estadio Pascual Guerrero, pero el que no dibujó goles fue América de Cali que se tropezó con una buena defensa , y un gran Jorge Soto, arquero de Jaguares, que dejó todo en un 0-0.

A los de casa solo les bastó dos minutos para tener su primera aproximación. Carlos Darwin Quintero partió por la banda izquierda y luego de una jugada de fantasía le cedió la pelota a Cristian Barrios que definió, pero la defensa 'felina' hizo un buen bloqueo.

Al 12', tocó de nuevo la puerta el América, esta vez fue un pase filtrado de Iago Falque, centro de Cristian Barrios y un cabezazo de Facundo Suárez, que controló bien el golero Jorge Soto.

Tres minutos después, vino la primera chance para los monterianos. Cambio de frente para Jhonier Viveros, el extremo le dio un pase a Daniel Padilla quien sacó un zurdazo que se fue por encima del arco americano.

Los 'diablos rojos' siguieron insistiendo y al 20' Esneyder Mena encaró fuera del área y remató rasante, pero la despejó bien el arquero visitante. El gol no llegaba, pero el 'escarlata' no bajó los brazos, al 34' un tiro libre de Iago Falque engañó a la hinchada, puesto que todos hicieron el grito sagrado, pero la pelota no entró y se quedó atrapada detrás de la malla de la portería 'felina'.

Ya sobre el cierre del primer acto, se juntaron Barrios y Falque, y todo terminó con un potente derechazo de Quintero, pero una vez más el guardameta Soto la envió al tiro de esquina. Los dirigidos por Alexandre Guimaraes fallaron en la definición y se tuvieron que ir al descanso con un empate sin goles.

Para la segunda parte, América no cambió la tónica y al 50' llegó de nuevo. Quintero limpió el camino, se la dejó a Mena, que centró, encontrando un cabezazo de Falque se fue por fuera por muy poco.

A partir de allí el partido entró en un limbo, pues Jaguares le apostó a una buena defensa y la salida de Darwin Quintero en America le hizo las cosas más fáciles a la visita.

El panorama fue totalmente distinto, ya que en este tramo prácticamente el arquero Jorge Soto no tuvo que intervenir. Sobre el final, al 96', Carlos Pájaro, de Jaguares, se fue expulsado por una falta sobre Andrés Sarmiento.

Finalmente, la buena defensa de los 'felinos' sacó réditos y se llevaron un valioso empate frente al América de Cali.

Con este resultado, los 'escarlatas' son segundos con 21 unidades y Jaguares se ubica en la casilla 14 con 10 puntos.

¿Cuándo vuelven a jugar América de Cali y Jaguares por la Liga 2023-I?

El próximo sábado 8 de abril, a las 4:10 p.m., los de Montería recibirán en el Jaraguay a Envigado. Por su parte, el martes 11 de abril, a las 8:20 p.m., los 'diablos rojos' verán acción frente a Águilas Doradas.