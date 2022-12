América de Cali, otro club que piensa en el 2023: estos son los jugadores que no siguen

América de Cali f ue otro de los clubes que no pudo brillar en el segundo semestre de la Liga del fútbol colombiano. El conjunto rojo del Valle del Cauca se ubicó en el último lugar del Grupo B, luego de su empate 1-1 frente a Águilas Doradas, en el Pascual Guerrero. Con ese duelo frente a los 'dorados', los dirigidos por Alexandre Guimaraes cerraron de forma oficial su 2022, pero en las toldas americanas ya empezaron a 'mover los 'hilos', pensando en el proyecto deportivo del año entrante.

Así las cosas, en los últimos minutos por medio de sus plataformas oficiales, el conjunto 'americano' dio a conocer un listado de los futbolistas que no seguirán en la plantilla. El encargado de anunciar las bajas del conjunto vallecaucano fue el propio presidente, Mauricio Romero.

"Hoy primero de diciembre arranca oficialmente el 2023 para América de Cali, es por eso que empezamos nuestra preparación con nuestro proyecto deportivo y para eso anunciamos inicialmente los jugadores que no seguirán en nuestra plantilla para enfrentar lo que va a ser las competencias de América en el año 2023", empezó diciendo el dirigente en un video en las redes de los 'escarlatas'.

Reglón seguido, Mauricio Romero fue anunciado uno a uno el listado, entre ellos, fue nombrado la baja del arquero Joel Graterol y del mediocampista Carlos Sierra.

"Inicialmente tenemos que hablar de tres jugadores que fueron muy importantes en la historia reciente de América, como Joel Graterol, Marlon Torres y Carlos Sierra, los cuales por decisión propia y buscando crecer profesionalmente, nuevos horizontes y nuevos retos para sus carreras, han decidido no continuar con nosotros", prosiguió.

Pero ellos no son los únicos que no continuarán vistiendo los colores del América, ya que "junto a ellos a ellos están otros jugadores que no seguirán con nosotros: Daniel Hernández, David Lemus, David Mosquera, Juan David Pérez y Alejandro Quintana"

El máximo dirigente del América de Cali culminó su intervención afirmando que "oficialmente ese es primer cambio que hacemos pensando en tener un equipo ganador para el 2023" y que "próximamente anunciaremos más novedades".

Este es el comunicado del América, en sus redes sociales:

