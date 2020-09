América de Cali ya habría sido notificado del interés del Sporting de Portugal por Duván Vergara

América de Cali es uno de los equipos que más se ha desmantelado durante el parón. Tras las salidas del entrenador Alexandre Guimaraes y los jugadores Matías Pisano y Michael Rangel, hay otro futbolista con mucho mercado en el fútbol europeo y que podría sumarse al éxodo en el cuadro 'escarlata'.

Duván Vergara y de quien se ha rumoreado en los últimos meses un fuerte interés por equipos de la Bundesliga, ahora estaría en el radar de otro club de Europa: el Sporting de Portugal. Según afirma el diario 'O Jogo', de ese país, el conjunto 'león' le ha hecho seguimiento al extremo colombiano desde hace tiempo "gracias a un protocolo de cooperación entre los dos clubes en el ámbito de la formación, que ha generado una afinidad entre las dos entidades que puede resultar ventajosa ante la fuerte competencia de los clubes alemanes e italianos".

El rotativo asegura que los equipos germanos interesados en Vergara son Wolfsburgo, Leipzig y Hertha de Berlín, pero sus ofertas fueron desestimadas por no cumplir las exigencias económicas del América, que ha tasado al jugador en 7 millones de euros por el 70% de su pase.

"Sí, Sporting está interesado en Duván Vergara. Hay gente que está hablando con Sporting sobre el jugador, pero aún no hemos recibido una propuesta formal. Es un jugador muy joven, con un enorme talento, al estilo de Neymar, muy hábil, con velocidad y gol. Me gustaría mucho que fuera a Portugal, no lo queremos en ligas como China, Qatar o Arabia", declaró Tulio Gómez para 'O Jogo'.

El medio portugués informa que la posición de extremo es una prioridad a reforzar en este mercado de pases para el Sporting y que Duván Vergara es una de las muchas opciones que tiene la dirigencia para el puesto. Además apunta que el fuerte impacto económico de la pandemia en las arcas de América de Cali, podría hacer que el conjunto 'escarlata' acepte una oferta un poco menor a los 7 millones de euros que pretende por el extremo monteriano.