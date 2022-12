América frenó la racha positiva del Cali, en el Pascual Guerrero: le ganó 2-1

El cuadro ‘escarlata’ consiguió su segunda victoria consecutiva en la Liga. Cristian Martínez Borja y Cristian Dájome anotaron los goles triunfo para el equipo rojo. Fabián Sambueza descontó para el cuadro 'azucarero'.

Siempre se ha dicho que en los clásicos no importa cómo lleguen los equipos, pues son partidos diferentes y todo queda al margen cuando los jugadores entran a la cancha.

Esto se cumplió este sábado en el clásico entre América y Deportivo Cali, que se jugó en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 15 de la Liga Águila.

El conjunto ‘escarlata’ llegaba en las últimas posiciones de la tabla y sumido en una crisis deportiva y administrativa, aunque había derrotado 3-0 al Boyacá Chicó, la semana pasada, en el juego correspondiente a la jornada 13.

Mientras que su rival, el conjunto ‘azucarero’, segundo en la Liga Águila con 25 puntos, venía con aire en la camiseta por los buenos resultados en el torneo y la victoria por 3-0 a Danubio, en la Copa Suramericana.

Pero esto poco le importó al América, que salió con toda la actitud y arrolló al Cali en los primeros segundos de juego. Tanto así que en el primer minuto abrió el marcador.

El delantero Cristian Martínez Borja recibió un pase de su compañero Carlos Lizarazo, tras previa jugada colectiva, y sacó un remate de pierna izquierda que no pudo contener el arquero Camilo Vargas. 1-0.

Los dirigidos por el entrenador uruguayo Gerardo Pelusso no encontraban el balón y cometían muchas faltas en el medio campo para tratar de contener el ataque de su rival.

En el minuto 14, apareció Cristian Dájome y de pierna derecha mandó el balón al fondo de la red y puso el 2-0. Delirio en las tribunas del Pascual Guerrero. Así se fueron al descanso.

En la segunda mitad las cosas no cambiaron. América siguió con el dominio y la iniciativa del partido, mientras que el Cali no encontraba el camino para descontar. No obstante, en el minuto 80, el volante argentino Fabián Sambueza descontó para el equipo verde y puso el 2-1 final.

Victoria para el América, que necesitaba conseguir una victoria categórica como esta para seguir en alza y empezar a salir de los últimos puestos en la de posiciones de la Liga.

América es 16 con 16 puntos y la próxima jornada visita a Rionegro Águilas. Deportivo Cali, por su parte, es segundo con 25 y recibe a Alianza Petrolera, en el estadio de Palmaseca.

Ficha técnica

