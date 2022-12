"América mantendrá su nómina base campeona para la Liga y Copa Libertadores 2020"

El máximo accionista del cuadro ‘escarlata’, Tulio Gómez, habló en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y anunció una lista de jugadores que continuarán en el club para el año que viene.

Notablemente alegre por la obtención de la estrella 14 por parte de los ‘diablos rojos’ al superar al Junior de Barranquilla; Tulio Gómez se refirió este lunes a diferentes temas relacionados a América de Cali, el vigente campeón del balompié colombiano.

Gómez se refirió a los detalles del título y también dejó en claro que para 2020 se mantendrá la base de futbolistas, que dio la vuelta olímpica el pasado sábado en el estadio Pascual Guerrero.

*El entrenador

“Le cuento que la hinchada de América es maravillosa. Acá ya estaban diciendo dos sujetos (periodistas) que estaban otorgándome mala imagen y estaban diciendo que Tulio trajo a ese Guimarães para llevar al equipo de nuevo a la B”.

*Lo económico

“El haberle ganado a Santa Fe y llegar a la final nos da algo de dinero. Estamos estables. En el 2018 contratamos mal, pero corregimos y enderezamos el ritmo y consolidamos un buen equipo de trabajo, no de grandes figuras; sino con jugadores con presente y futuro”.

Carlos Sierra por fin fue profeta en su tierra: la figura de la final, a punta de jerarquía y goles

*Fichaje estrella

“Duván Vergara un día que perdimos con Envigado, él nos hizo fiestas, fue peligroso, él era muy visible, con esa velocidad, ese picante, y cuando me lo ofrecieron yo dije de una que aceptaba al ‘mono negrito’ ese. En Rosario Central como que el técnico de allá era xenófobo, no lo ponía a jugar, igual que a Jarlan Barrera, a quien yo también quería traer para acá, pero no había plata”.

*Carlos Sierra, eje en la mitad

“A nosotros nos ofrecen 100 o 200 jugadores al año entonces empezamos a mirarlo y vimos que jugó en Chile. Comenzamos a hacerle seguimiento y me encantó porque es un volante mixto con gol”.

*La anécdota con Sierra

“Antes de la final, le dije a Carlos que no atacara porque Junior con ‘Teo’ es un peligro, porque con un solo movimiento lo vuelve a uno nada y también le dije que tuviera las pilas puestas con Cantillo y ‘Cariaco’”, pero se lanzó al ataque y anotó el 2-0".

*Reventa en la final en Cali

“La gente erróneamente pensó que las boletas las tenían los revendedores, entonces empezaron a atacar a esa gente. Pero en verdad tuvimos pocos abonos y luego empezamos a vender las boletas a los abonados, luego se vendieron online y por ello hubo gente de otros países, nosotros le vendimos a las barras 10.000 boletas y las otras fueron para los patrocinadores. Al gobierno del Valle y las 3.000 de cortesía para la prensa por eso volaron las boletas. Pero reventa orquestada no hubo".

*Los jugadores que se quedan

“Neto Volpi, Juan Pablo Segovia, Marlon Torres, el tridente Rafael Carrascal, Carlos Sierra y Luis Paz, Juan Pablo Zuluaga, Daniel ‘Ratón’ Quiñones, Edwin Velasco, Héctor Quiñones, Matías Pisano, Yesus Cabrera, Duván Vergara, Michael Rangel y el muchacho Jefferson Murillo; se quedan".

*¿Éder Chaux llega?

"Eso dicen las malas lenguas".

*Un gran 2019 de América

“Es una satisfacción que el equipo femenino y el masculino hayan quedado campeones. Marcela Gómez se echó al hombro todo el equipo femenino y en el masculino es una labor de todos los trabajadores que estamos acá”.