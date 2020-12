"América no tuvo para pagar los préstamos de Eder Chaux y Jhon Arias, muchos menos va a comprarlos"

En días previos a la final del fútbol colombiano entre América y Santa Fe; este miércoles se conoció un tema de dos jugadores del plantel actual de los escarlatas que no seguirá en el plantel para 2021: el arquero Eder Chaux y el volante Jhon Arias, quienes están a préstamo desde Patriotas.

Así le fue este miércoles a David Ospina en Nápoles vs. Inter

Sobre ese tema se pronunció César Guzmán, máximo accionista de los boyacenses, quien en charla con GolCaracol.com se mostró contrariado por la situación que se ha presentado con dichos futbolistas y con el equipo vallecaucano.

"A los jugadores en mención los tienen que devolver. En América no pagaron el préstamo y los utilizaron todo el año. Llegaron a final con los jugadores y no pagaron el préstamo. Estamos muy molestos, porque no responden a los requerimientos de pago", indicó con claridad Guzmán.

Marcelo Gallardo habló de la renovación del contrato de Santos Borré con River Plate

Con algo de sarcasmo, el dirigente agregó que "no tuvieron para los préstamo, mucho menos los van a comprar".

Publicidad

"Se hacen los préstamos de nuestros jugadores para su desarrollo, también para sostenernos; pero no se paga con lo que se ha comprometido", finalizó César Guzmán.

Yerry Mina disfrutó la batalla personal con Vardy en Everton vs. Leicester

Nuestro portal también contactó a fuentes dirigenciales del América, pero aseguraron que por el momento no se va a dar un pronunciamiento oficial hasta que pasen los partidos de la final de la actual Liga.