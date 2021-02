América, Santa Fe y Millonarios, póngase al día: programación de partidos aplazados

El fútbol colombiano 2021 tenía algunos partidos aplazados de la fecha 1 y 2, cuando hubo restricciones en estadios del país por el duro momento que se vivía por la pandemia del coronavirus. América, Santa Fe y Millonarios de pondrán al día.

Dimayor, a través de un comunicado oficial, informó de los encuentros, que se disputarán el 3 y 4 de marzo.

El encuentro que falta por la fecha 1 es Patriotas vs América de Cali. Por su parte, de la fecha 2 no se han jugado Boyacá Chicó vs Millonarios y Santa Fe vs Tolima.

Programación partidos aplazados fútbol colombiano 2021-I:

FECHA 1

3 de marzo

Patriotas Boyacá vs América de Cali

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: La Independencia

FECHA 2

4 de marzo

Boyacá Chicó vs Millonarios FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín