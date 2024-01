América tendría una nueva 'obsesión': un destacado delantero del FPC estaría en la lista de deseos

América de Cali es uno de los clubes que más s ha reforzado de cara a lo que serán sus distintos retos para este año 2024. La 'mechita' quiere ir a por todos los títulos posibles y desde el periodo de transferencias han dejado sus intenciones claras.

De hecho, en los últimos días, ha venido creciendo el rumor que pone a Arturo Vidal, uno de los mediocampistas más reconocidos de los últimos tiempos, como nuevo jugador 'escarlata' , sumado a los ya varios refuerzos que se han venido dando a lo largo de lo que va de mercado de fichajes.

Pues bien, ahora la hinchada americana está ilusionada con un nuevo atacante y pese a que Adrián Ramos, finalmente, se terminó quedando en el equipo, uno de los nombres que podrían estar también entre la lista de deseos sería Hugo Rodallega, actual delantero de Independiente Santa Fe, quien incluso ha marcado en la pretemporada con el 'león'.

Hugo Rodallega es uno de los jugadores experimentados de Santa Fe. @SantaFe

Según las propias palabras de Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, 'Hugol' es un perfil que agrada en la institución vallecaucana y asegura que no es nada descabellado el hecho de que intenten vestirlo de 'escarlata'. "No es imposible, imposible no es, no está descartado. No hay cosas imposibles, sino hombres incapaces. Queremos traerlo", firme declaró Gómez en entrevista para 'Zona Libre de Humo'.

Publicidad

Por otro lado, también confesó que las charlas con Rodallega vienen desde hace mucho tiempo, sin embargo, por algunos detalles, no se terminó dando el fichaje, finalmente. "Yo quedé con la espina. Yo llevo hablando con Rodallega seis años y cuando llegó el momento de presentarlo y estaba listo, me le bajan el pulgar, esa me dolió, quedé con la piedra porque me le bajaron el pulgar", aseguró.

Igualmente, terminó por asegurar que para él, el hecho de traer al oriundo de Candelaria, Valle del Cauca es, en cierta medida, un capricho para él, pues desde siempre el atacante ha sido del gusto personal de Tulio Gómez. "Para mi traer a Rodallega es un gustico. Yo siempre quise traer a Rodallega, siempre a mi me ha gustado ese jugador", terminó por agregar.

Finalmente, no dejó pasar la oportunidad de elogiarlo, además de despertar la ilusión de la hinchada del América, pues dejó en claro que no está descartado su fichaje y que es una posiblidad de cara al futuro del equipo. "Quería traer a Rodallega, siempre me gustó, pero no se pudo. Aunque no cierro la posibilidad. Él es una calidad", de esta manera terminó su intervención Tulio Gómez.