América vivió un verdadero martirio: no pudo llegar a Pasto para el duelo contra los 'volcánicos'

América de Cali se enfrentará este martes 22 de noviembre al Deportivo Pasto, en juego de la cuarta jornada del Grupo B de los cuadrangulares finales, a partir de las 6:30 de la tarde en el estadio Departamental Libertad. No obstante, el conjunto rojo del Valle del Cauca, por más que lo intentó para arribar a tierras nariñenses, no pudo conseguir ese objetivo. La plantilla dirigida por el entrenador Alexandre Guimaraes vivió una verdadera travesía y angustia en medio de su vuelo.

Así lo dio a conocer la institución 'escarlata' por medio de un comunicado en sus redes sociales. A eso, le agregó un video en el que uno de sus referentes, Adrián Ramos, explicó la situación de lo acontecido y de los momentos de agobio que vivieron dentro de la aeronave, mientras esta intentó aterrizar en el aeropuerto de la capital nariñense, Antonio Nariño.

Publicidad

"Desafortunadamente no hemos podido llegar a la ciudad de Pasto, donde tenemos un compromiso el día de mañana (martes), yo creo que las condiciones de hoy (lunes) no fueron las mejores. Tuvimos un vuelo poco complicado a la hora del aterrizaje, la verdad no la pasamos bien, ya todos conocemos como es la pista en la ciudad de Pasto, no nos ha permitido estar. Durante todo el día hemos estado en esta trayectoria de viaje donde no cumplimos con el objetivo que llegar al Pasto para poder descansar, y estamos de vuelta a Cali, gracias a Dios bien, pero un poco nerviosos por lo que se vivió a la hora del aterrizaje y más en el segundo intento donde ya era muy poca la visibilidad", así relató Adrián Ramos la angustiante situación por la que pasó la nómina roja vallecaucana.

Por su parte, el jugador español Iago Falque sobre lo mismo expresó: "Fue un viaje muy estresante, casi cinco horas y media en el avión, con tres intentos de aterrizaje, con vuelta a Cali y con retorno otra vez a Pasto. Bastantes impactados, creo que toda la gente que estaba en el avión. A ver cómo se soluciona, la verdad muy impactados y cansados con lo sucedido".

América suma tres unidades en el cuadrangular B, producto de su victoria 2-1 al Deportivo Pasto, su rival de este martes. Mientras que el conjunto nariñense sólo suma una unidad. La zona es liderada por Rionegro Águilas, que goza de puntaje perfecto: 9 enteros, seguido de Independiente Medellín, con 4 puntos.

Ahora habrá qué esperar cuál determinación toma la Dimayor en cuanto a esto, o si América finalmente pude llegar a su destino en el día martes.

Publicidad

Este es el comunicado que emitió el América de Cali:

📄 Comunicado oficial | Desplazamiento a Pasto - Fecha 4 Cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. pic.twitter.com/gNZwjs5otJ — América de Cali (@AmericadeCali) November 22, 2022